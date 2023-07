Geçtiğimiz günlerde akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV oranlarının fahiş oranda arttırılmasını ve yaşanan pahalılığı protesto ederek, zamların geri alınmasını isteyen İzmir Kara Nakliyecileri Sitesi esnafına destek veren CHP İzmir il başkanı Aslanoğlu ve beraberindeki heyet, site esnafını ziyaret etti.



Kara Nakliyecileri Site Başkanı Murat Adnan Çetin’den yaşanan sıkıntılar ve esnafın beklentileri hakkında bilgi alan heyet daha sonra site içinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Ziyaret esnafın yoğun ilgisi sebebiyle mini bir mitinge dönüşürken, Aslanoğlu’ndan akaryakıt zamlarını protesto etmek için siyah kurdele çağrısı geldi. Aslanoğlu konuşmasında şunları söyledi;



ASLANOĞLU: HERKESİ ARAÇLARINA SİYAH KURDELE TAKMAYA ÇAĞIRIYORUM



Sizlerin dertlerini yerinde dinlemek, sesinizi herkese duyurmak için geldik. Sizler insafsızca, adaletsizce yapılan zamlar için bir eylem yaptınız ve sesinizi duyurmak istediniz. Şimdi sizin bu feryadınızı, sıkıntılarınızı Ankara’da duyurmak gerekiyor. Sizin dertlerinizi, bu ülkenin tüm insanlarının sorunlarını biliyoruz ama sizin ağzınızdan bir kez daha duymak ve çözüm önerilerimizi anlatmak için buradayız.



Bu zamlar ülkenin ihtiyacı olduğu için, borçların ödenmesi için yapılmıyor. Daha birkaç gün önce, bilinen bir yandaş firmaya yaptığı yatırımın neredeyse tamamı, 500 milyon dolara yakın teşvik verdiler. Yani herkese dağıtıyorlar bu parayı. Kimden alıyorlar, sizden alıyorlar, okuluna çocuğunu gönderen anneden alıyorlar. Birinin bu dağıtıma dur demesi gerekiyor. Bu işten para kazanan, geçimini sağlayan herkes şu an çok zor durumda. Çocuğunu okutmak isteyen anne baba zor durumda, evini taşıyacak vatandaş zor durumda. O yüzden bu zamları sürekli kabullenmek zorunda değiliz. Barışçıl yöntemlerle protesto etmeliyiz. Ben hepinizi ve benzin zamlarını protesto etmek isteyen herkesi, araçlarına siyah kurdele takmaya çağırıyorum. Böylece nakliyecinin, kamyoncunun, taksicinin ve vatandaşın bu zamları kabul etmediğini, bu vicdansızca zamları yapanlara duyuralım. Bizlerde hem yerelde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sesinizi duyuracak, hakkınıza ve emeğinize sahip çıkacağız. Vatandaşın sırtına basarak, cebindeki son kuruşu da bu insafsızca yapılan zamlarla alarak, alınanı da yandaşlara teşvik olarak dağıtarak, ekonomi düzeltilmez.

NALBANTOĞLU: SIKINTILARI BİLİYORUZ MECLİSTE SESİNİZ OLACAĞIZ

Ziyarete katılan CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu’da, nakliyeci esnafının sesini meclise taşıyacaklarını ve yaşanan zorlukların aşılması için Ankara’da da çalışacaklarını belirterek “ Sizlerin nakliyeciler olarak son akaryakıt zamlarından sonra ne zorluklar yaşadığınızı biliyoruz. Bu akaryakıt zamları otomatik olarak gıdaya yansıyacak. Bu insanlar bunun altından nasıl kalkacak. Bu, iktidarın vatandaşın omuzuna yıktığı, çekmek zorunda olduğumuz bir problem ama sesimizi duyurmak için her şeyi her yerde yapacağız. Ancak be ancak birlik olursak bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Biz sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kara Nakliyecileri Sitesini ziyaret eden CHP heyetinde il başkanı Şenol Aslanoğlu ve milletvekili Rıfat Nalbantoğlu’nun yanı sıra, CHP Bornova ilçe başkanı Ertürk Çapın, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.