Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk sunumuna katılmayan CHP'li vekillere yönelik eleştirisine sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Kutlama ve geçit töreninden kendisinin ve CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin protokolde yer aldığı fotoğraf karelerini paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, "Sn. AKP vekili @ceydabolunmezcankiri şu aşağıdaki ilk fotoğrafta, sağınızda oturan kişi CHP İzmir Milletvekilimiz Rahmi Aşkın Türeli. Hemen arkanızdaki sırada da, CHP İzmir il başkanı olarak ben törenleri izliyordum. Sanırım göremediniz. Bayramlar birlik olacağımız zamanlar, ayrışacağımız zamanlar değil" ifadelerini kullandı.



