FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı bayramlaşma proğramı Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla il binasında gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında İl Başkanı Aslanoğlu, İZBB Başkanı Soyer ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik dikkat çeken mesajlar verdi.



"BİRBİRİMİZE KÜSME LÜKSÜMÜZ YOK"



Aslanoğlu, "Küslerin barıştığı, gerçek dayanışmanın hatırlandığı bir bayramda daha buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün burada değerli dostlarımız ve üyelerimiz ile birlikte hem bayramlaşacak hem de dostluklarımızı pekiştireceğiz. Delege seçimleri başlamadan hepimizin aynı amaca hizmet eden yoldaşlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Öyle küseriz de barışırız da demeyeceğim bu sefer. Bu sefer birbirimize küsme lüksümüz yok. Bu sefer tek bir arkadaşımızı kırma lüksümüz yok. Bu sefer 1 kişi bile eksilmeye tahammülümüz yok. İktidarda olmalarına tahammül edemediklerimizi düşünüp Bu sefer birbirimize daha fazla tahammül edeceğiz. Yaşadığımız son seçimlerden sonra en çok ihtiyacımız olan şeyde budur. Dostluklarımızı güçlendirmek, vereceğimiz yeni mücadeleler için bir birimize sıkı sıkaya sarılmak ve yeni mücadeleler öncesinde güç toplamak. Yaşadığımız seçimler sonrasında vatandaşların bizlerden açıklama beklemesi normaldir. Vatandaşlarımızın en tabi hakkıdır ve biz de bu hakka en çok saygı duyan partiyiz" dedi.

ASLANOĞLU'NDAN PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Aslanoğlu sözlerinin devamında ise "Seçim sonuçları üzerine her soruya cevap verdik. Değerlendirme toplantılarımızla kendi öz eleştirimizi yaptık. Tüm bunları da kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaştık. Vatandaşımızın bu hakkına saygı duyacağız ama partimizin üyesi olanların, geçmişte belli makamlarda bulunmuş olanların, yapılan seçim çalışmalarına katılıp destek vermesi gerekenlerin; seçim sonrasında partimizi, sayın genel başkanımızı, ilçe ve belediye başkanlarımızı, mevcut milletvekillerimizi, kamuoyu önünde ve basında tartışılır hale getirmesi, suçlaması ve değişim talebine sığınarak, hesaplaşmaya varan ağır sözler söylemesi kabul edilemez. CHP’nin her üyesi, tüm bu tartışmaların yerini bilir. CHP’nin her üyesi bu tartışmaların yerinin ilçe, il kongreleri ve kurultay olduğunu bilir. Parti yenilenmelidir evet. Değişim şarttır evet. Partimizde değişimin önünü açmak, yaklaşan yerel seçimler öncesinde kadroların yenilenmesini ve güçlenmesini sağlamak için kongreler süreci başlatılmıştır. Şimdi partili olduğunu söyleyen her CHP’linin yapması gereken, bu kongrelere hazırlanmak, önce mahalle delege seçimlerinde sandığa gitmektir. Bu seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa parti içi demokrasiyi ve değişimi o kadar güçlü sağlamış oluruz. Bu seçimlerde her üyemizin hakkını koruyacağız. Tüm seçim sürecinin şeffaf ve tüzüğümüze uygun yürütülmesinin teminatı olacağımıza söz veriyorum. Bu seçimlerin kardeşçe geçmesi için elimden gelenin fazlasını yapmaya söz veriyorum" ifadelerini kullandı.



"MESELEMİZ VATANDAŞIN DERDİNİ ÇÖZMEK"

Aslanoğlu, "Bizler ne kazanılan seçimlerden sonra zafer sarhoşluğuna düşme ne de kaybedilen seçimlerden sonra karalar bağlama lüksüne sahip değiliz. Son ekonomik hamlelerden sonra bir kez daha gördük ki vatandaşa AKP iktidarı tarafından reva görülen yoksulluk ağırlaşarak sürecek. Ülkede yaşanan ekonomik bunalım, beşikteki bebekten, emekliliğini yaşayan vatandaşımıza kadar herkesi çok daha ağır bir biçimde etkileyecek. Vatandaşımız, seçim öncesinde kendisini yalanla, montajla kandıranlar tarafından yalnız bırakılacak. Bizse, örgütümüzle ve belediyelerimizle, bize oy verip vermediğine bakmaksızın, yine vatandaşımızın zor gününde yanında olacağız. Türkiye’nin milyonlarca hanesinde, borçlar, işsizlik ve çaresizlik yüzünden bayram kutlamak imkansız. Bizim CHP olarak bu dertleri paylaşma, vatandaşımıza gerçekleri anlatma ve tüm bu dertlerden memleketi kurtarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bizim gerçek meselemiz vatandaşın derdini çözmektir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’YE VE CHP’YE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu aralar yeniden popüler hale gelen CHP’yi eleştirmek ve CHP hakkında ahkam kesmek akımına bizler kapılamayız" diyen Aslanoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir çınardır. Şimdi herkesin karar vermesi gereken şudur; bu çınarda yeni bir filiz mi yeşerteceğiz, yoksa var olan dalları da kurutacak mıyız? Tavrıyla, emeğiyle, partililik duruşuyla, vefasıyla, yeni filizler yeşertmek isteyenlerle yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde, bu partide fikirsel ve eylemsel değişimi bizler başlatacağız. Bizler değiştireceğiz. gençlerimiz değiştirecek kadınlarımız değiştirecek. AKP iktidarının israfına, iş bilmezliğine, yalanlarına ve baskılarına başkaldıracağız hep birlikte. Meselenin partide değil ülke de iktidar olduğunu unutmayacağız. Kurban bayramında bırakın kurbanlık almayı, vatandaşlarımızın evlerine bir kilo kıyma almasını bile imkansız hale getiren iktidara karşı geleceğiz. Türkiye’ye ve CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocukların gelecek kaygısı olmadan, Anne Babaların iş, aş korkusu yaşamadan, gençlerimizin ülkeden gitme planları yapmadan yaşayabilecekleri bir ülke için buradayız. bayramlar sadece adlarıyla değil, ruhuyla, coşkusuyla ve neşesiyle de yaşanan günler olsun diye, buradayız. Tüm İzmirli hemşerilerimizin ve halkımızın, Kurban bayramını kutluyor, herkese sevdikleriyle geçirecekleri huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.



"KİMSE ENSEYİ KARARTMASIN"

İZBB Başkanı Tunç Soyer ise "İzmir, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. İzmir, kurtuluş mücadelesi başladığında ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in memleketidir. Kurtuluşu bayrağının dikildiği şehirdir. Bu yüzyıllık hikayeye İzmir ile CHP'nin ortak yolculuğunun hikayesidir. Hem CHP hem de İzmir Anadolu’dan dünyaya uzanan bir uygarlık köprüsü inşa etmenin mücadelesini verirler. O yüzden kimse enseyi karartmasın. Bu uygarlık mücadelesi devam edecek. Biz de İzmir olarak bunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum bayram sonrasında uygarlık mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN KURULTAY BİLGİLENDİRMESİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik de partide başlayan kurultay sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Çelik, sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi adına bir web sitesi hazırladıklarını belirterek, tüm partililerin desteği ve katkısıyla başarılı bir kurultay süreci geçirmek istediklerini söyledi.