CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kooperatif davasını izledikten sonra yaptıkları açıklamada, tutuklu yargılamaların siyasi baskı şüphesi yarattığını belirterek, “Tutuksuz yargılama esas olmalı” dedi.

Dava süreci

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 11’i tutuklu olarak duruşmalara katılıyor.

Bakan: "Siyasi baskı yoksa tahliye edilmeleri gerekir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, dava sürecinde delillerin toplandığını, sanıkların kaçma ihtimali olmadığını belirtti. Bakan, “Ortada mal edinme, hırsızlık ya da zimmet yok. Bu dava olağanüstü koşullarda yürütülüyor. Siyasi baskı yoksa sanıkların tahliye edilmesi gerekir” dedi.

Gökçen: "Tutuksuz yargılama esas olmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise duruşmanın cezaevi kampüsünde yapılmasının savunma hakkını kısıtladığını savundu. Gökçen, “Adil yargılanma hakkı ihlal edilmemeli. Tutuksuz yargılama herkes için esas olmalıdır” ifadelerini kullandı.