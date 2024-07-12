TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bakanların kamuya veya holdinglere ait jetlerle seyahat etmelerini eleştirdi. "Tasarruf tedbirlerine aykırı davranışlarda bulunan kamu görevlileri cezalandırılacak deniyor. Bu ceza sadece öğretmenler odasında kettle'da çay demleyen öğretmenlere mi uygulanacak, yoksa jetlerle seyahat eden bakanlara da uygulanacak mı?" diye sordu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklif görüşülürken konuşan Bakırlıoğlu, tasarruf tedbirlerine uyulmasını öngören düzenlemeye dikkat çekti. "13. maddeye göre, tasarruf tedbirlerine aykırı davranışlarda bulunan kamu görevlilerine disiplin cezası verilecektir deniyor. Ancak bu ceza uygulaması, sadece öğretmenler odasında çay demleyen öğretmenler için mi geçerli olacak?" dedi.

"Ceza, sadece öğretmen ve memurlara mı?"

Bakırlıoğlu, geçmişte kamuoyuna yansıyan ve "Jetgiller" olarak anılan bakanları hatırlatarak, "Bu bakanlar kamuya ve holdinglere ait jetlerle seyahat ediyorlar, seçim çalışmalarına katılıyorlar. Bu tür eylemler yapan bakanlar ve bakan yardımcıları ile Diyanet Vakfı marifetiyle kendisine 9 son model araç tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanı da disiplin cezasına tabii olacak mı? Yoksa bu ceza sadece öğretmenlere ve memurlara mı uygulanacak?" diye sordu.