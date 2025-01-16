CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, emekli maaşlarının enflasyon karşısında ne kadar yetersiz kaldığını vurguladı. Bakırlıoğlu, "Emekliye verilen maaş, Avrupa'daki en düşük maaşla karşılaştırıldığında, açlık sınırının bile altında" dedi.

Emekli maaşlarındaki artış, hayat pahalılığını karşılamıyor

Emekli maaşındaki artışın, açlık sınırını bile zorlayan seviyelerde olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, şu şekilde konuştu: “Bugün açlık sınırı 22 bin lira, en düşük emekli maaşı ise 14.469 lira. Yani, emekli açlık sınırının bile altında maaş alıyor.” Bakırlıoğlu ayrıca, bu maaşı belirleyenlerin, bir hafta bu ücretle geçinmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

"Emekliler bu milletin sırtında küfe değil, yük değil"

Emekli maaşlarına verilen zam oranının enflasyon karşısında çok düşük kaldığına dikkat çeken Bakırlıoğlu şunları söyledi: “Emekli maaşındaki artış yüzde 15,75; bugün açlık sınırı Birleşik Metal-İş'in yapmış olduğu araştırmada 22 bin lira; en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 14.469 lira. Bakın, asgari ücrete yüzde 30 zam geldi, o da enflasyonun altında, enflasyon yüzde 40. Şimdi, sigorta primlerinde yüzde 30 artış olacak, sen emekliye yüzde 11'le yüzde 15,75 arasında zam vereceksin; senin emeklin Avrupa'daki en düşük emekli maaşını alıyor. İktidarın emekliye vermiş olduğu gayrisafi yurt içi hasıladaki pay, dünya ortalamasının altında. Dünya ortalaması 7,9 bizim ülkemizde yüzde 5,7. Sağlıkla beraber sosyal korumaya ayrılan pay, Avrupa'da sonuncu sırada, dünya ortalamasının altında. EYT çıkmış, emekli sayısı 3 milyon artmış, 16 milyonlara dayanmış; ne beklenir? Ya, emekli sayısı 3 milyon arttığına göre emeklinin millî gelirden aldığı payın da artması lazım beklenir; değil mi? Son on yılda ortalama emeklinin maaş olarak aldığı pay yüzde 6,1'miş, EYT çıkmış; 5,4'e düşmüş. Böylesine bir ülkenin bakanı çıkıp da şu şikâyeti edebiliyor: Yani biz bu maaşları nasıl ödeyeceğiz? Ya, Allah aşkına, senin ödeyeceğin maaş açlık sınırının altında, yoksulluk sınırı demiyorum, açlık sınırının altında; 14.469 lira maaş ödeyeceksin ve ben bunu nasıl öderim diye kara kara düşüneceksin! Rakamlar ortada, emekliler bu milletin sırtında küfe değil, yük değil, EYT bu milletin sırtında küfe değil, yük değil. Öyle bir düzen kurmuşsunuz ki, diyorsunuz ki isterse emekli sayısı 20 milyon olsun, ayrılan pay değişmiyor. Bu emeklileri açlık ve sefalet ücretiyle yaşamaya mahkûm bırakıyorsunuz.”

"En düşük emekli maaşının 37.576 lira olması lazım"

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılındaki asgari ücretle emekli maaşını kıyaslayan Bakırlıoğlu” Altın hesabı yapıyoruz, altın hesabı yapınca bize kızıyorsunuz. ‘Altın hesabı yapmayın.’ diyorsunuz, o zaman başka bir hesap yapalım. Mesela, 2002'yle bugünü kıyaslayalım ve asgari ücretle kıyaslayalım. 2002 yılında Ocak-Haziran döneminde en düşük emekli aylığı 275 liraymış, 2002 yılında aynı dönemde asgari ücret 163 liraymış; yani 1,7 katı. Bugün ise 22 bin lira asgari ücret, en düşük emekli maaşı 14.469; aynı rakamın 1,7 katı yaparsak, bu yoldan bir hesap yaparsak en düşük emekli maaşının 37.576 lira olması lazım bugünkü şartlarda. Yani ben bu teklifi veren arkadaşlara sesleneceğim ama bu teklifi siz de vermediniz yani bunu bakan söyledi. Esasında Parlamentoya, millî iradeye de saygısızlık ederek ‘Böyle belirledik.’ Dedi. Bu kararı veren insanların bu maaşla bakın, bir ay yaşamalarını beklemiyorum, bir hafta yaşasınlar benim kabulümdür” diye konuştu.