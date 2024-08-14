TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, zeytinyağı sektöründe büyük bir kriz yaşanabileceği konusunda iktidarı uyardı. Bakırlıoğlu, geçtiğimiz dönemde domates ihracatında alınan kararların zeytinyağı için de tehlike çanlarını çaldığını belirterek, “Eğer ihracat engeli kalkmazsa, üreticilerimiz ellerinde kalan stoklarla sezona başlayacak ve fiyatlar ciddi oranda düşecek” dedi.

Üreticiler dış pazarda müşteri kaybetti

Bakırlıoğlu, zeytinyağı üreticilerinin bu durumdan büyük ölçüde zarar göreceğini vurgulayarak, “İktidar, kendi yarattığı enflasyonist ortamda zeytinyağı fiyatlarını dengelemek için ihracat yasağını tercih etti. Ancak, bu yasak raflardaki fiyatları düşürmediği gibi, üreticilerimizin dış pazarlardaki müşterilerini de kaybetmesine neden oldu. Yanlış politikalar hem üreticileri hem de yurttaşları mağdur ediyor” şeklinde konuştu.

Ürünler tarlada kalıyor

Domates, kavun ve hububat ürünlerinde yaşanan benzer sorunlara da değinen Bakırlıoğlu, “İktidar, ekonomik krizin çözümünü üreticilerin ihracatına kısıtlama getirerek arıyor. Ancak bu yanlış adımlar, üreticilerimizin omzuna daha fazla yük bindiriyor. Domateste alınan ihracat kotası kararı nedeniyle üreticiler, ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldı. Şimdi aynı senaryo, zeytinyağında da tekrarlanacak gibi görünüyor” dedi.

Yasakları derhal kaldırın!

Bakırlıoğlu, geçtiğimiz dönemde yapılan ihracat kısıtlamalarının ardından ihracatta yüzde 70 oranında bir azalma yaşandığını hatırlatarak, “Üreticilerimiz, dış pazarlardaki müşterilerini kaybediyor. 9-10 euroya satılacak zeytinyağı, stokta kalıyor. İktidarı uyarıyoruz, domatesteki uyarılarımızı dikkate almadınız. Şimdi de zeytinyağında aynı sürece doğru ilerliyoruz. Bu yıl zeytin sezonunun verimli geçeceği öngörülüyor. Yasakları derhal kaldırın ve üreticilerimizi sezona stokla girmeye mecbur bırakmayın. Aksi halde, bu girdi ve toplama maliyetleriyle zeytin de dalında kalacak” ifadelerini kullandı.