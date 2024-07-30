TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kamu kurumlarının, mükelleflerin, belediye ve iştiraklerinin borçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu. Bakırlıoğlu, Işıkhan’a “Bizim verileri ışığında yaptığımız hesaplamalara göre SGK’nın yaklaşık 700 milyar lira alacağı bulunuyor. Borcu olan tüm kurumları kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum” sözleriyle çağrıda bulundu.

Belediyelerin zorlu bir sınav geçirdiklerini belirten Bakırlıoğlu, “İktidar, kendi eliyle yarattığı ekonomik krize pandemiyi, depremi bahane ediyor. Yaşanan o zorlu dönemlerde kamu hizmetlerini üstlenen ve iktidarın açığını kapatan belediyelerimizi SGK borçları ile vurmaya çalışmak vicdansızlıktır” diye konuştu. CHP’li Belediyelerin ekonomik krizin en büyük mağduru durumunda olduğunu dile getiren Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“İktidar kendi eliyle yarattığı ekonomik krize; pandemiyi ve depremi bahane etmiş olmasına rağmen bu zor dönemlerde önemli kamu hizmetlerini üstlenen, iktidarın açığını kapatan CHP’li belediyeleri SGK borçları ile vurmaya çalışması vicdansızlıktır. İstedikleri kadar belediyelerimizin üstüne gelsinler, yurttaşlarımıza hizmet etmekten asla geri durmayacağız. Bizim verileri ışığında yaptığımız hesaplamalara göre SGK’nın yaklaşık 700 milyar lira alacağı bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın belediyelerin borçlarıyla ilgili açıkladığı prim borcu, toplam borcun ancak yüzde 13’ü. Geçmiş yıllara ait Sayıştay raporları incelendiğinde; sadece belediyelerin değil, bakanlıkların ve farklı kurumlarında SGK’ya borçları olduğunu görüyoruz. Bakan Işıkhan’a bu kurumları ve borç tutarlarını soru önergesi aracılığıyla sorduk. Ayrıca Bakan Işıkhan’ı, borcu olan tüm kurumları kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum.”

“İktidar pandemi ve deprem felaketlerinde süreci yönetemedi”

Bakırlıoğlu, AK Parti’yi “İktidar pandemi döneminde 10 maskeyi dağıtamazken, yurttaşlarımızın yanında yerel yönetimler vardı” sözleriyle eleştirdi. Ülkenin tarihin en derin ekonomik krizini yaşadığını vurgulayan Bakırlıoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini hatırlattı:

“Pandemi döneminde bilhassa CHP’li belediyeler iktidarın acziyetini hemşehrilerine yansıtmamak için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Elli bin vatandaşımızı kaybettiğimiz ‘Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası da depremzedelerin yanında ilk olarak parti ayırt etmeksizin yerel yönetimler vardı. Arama kurtarma çalışmalarında, kurulan konteyner kentlerde, altüst olan altyapı çalışmalarında yerel yönetimlerin olağanüstü katkısı inkâr edilemez. Ülke belki de tarihinin en derin ekonomik krizini geçirirken, yurttaşlarımız yanı başında CHP’li belediyeleri gördü. Bu dönemde sayısız sosyal projeye imza atan belediyelerimiz hemşehrilerinin sıkıntılı günlerinde parti ayırt etmeden yanlarında oldu. O dönemde gerçekleştirilen tüm bu hizmetlerin, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olarak çıkmasına şüphesiz ki katkısı çok oldu. İktidar hem pandemi hem de deprem felaketlerinde, süreci yönetememiş algıyı yönetmeye çalışmıştır. Bu nedenle, yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için açığı kapatma işi belediyelere düştü ve belediyelerimiz de bu zorlu sınavlardan alınlarının akıyla çıkmışlardır.”

“Işıkhan borçlu tüm kurumları açıklasın”

Bakırlıoğlu’nun, Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesindeki sorular ise şunlar oldu:

2019-2022 yıllarında SGK’nın belediyelerden alacaklarıyla ilgili Sayıştay’ın uyarılarına rağmen, borçların tahsili için neden Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları beklenmiştir? Bu zamana kadar neden borçların tahsilatıyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamıştır?

SGK’ya prim borcu bulunan kamu kurumları hangileridir ve borçları ne kadardır?

SGK’ya bir milyon ve üzeri borcu bulunan kaç mükellef vardır ve bunlar kimlerdir?

SGK’nın icraya intikal eden kurum alacaklarını tahsil edememesinin nedeni nedir?

Sayıştay’ın 2022 raporunda kurum alacaklarının tahsilini zorlaştıran temel unsurlardan biri olarak icra memuru sayısının yetersizliği gösterilmektedir. Bu sayıyı artırmaya yönelik bir çalışma var mıdır? Şu anda kurumdaki icra memuru sayısı nedir?

SGK tarafından borca karşı haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış oranının düşük olmasının nedeni nedir?

Borca yönelik idari para cezalarının tebliğ edilmemesi veya geç tebliğ edilmesin nedenleri nelerdir?

Bugün itibarıyla kurumun güncel alacağı tutar ne kadardır?