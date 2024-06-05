CHP Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis’te yaptığı sunum sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırlıoğlu, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon ortalamasını Türkiye ve Venezüella’nın yükselttiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerde şu anda ortalama enflasyon yüzde 3; hedeflenen yüzde 2, bizde yüzde 75. Gelişmekte olan ülkelerden bizi ve Venezüella'yı çıkarırsanız, belki hedeflerine ulaşırlar. Biz burada aykırı değeriz; istatistikte aykırı değerler hesaba katılmaz, onları çıkarmak lazım," dedi.

Sıcak para ekonomisi problem yaratacak

Sıcak paranın ilerleyen dönemlerde Türkiye ekonomisi için ciddi sorunlar yaratacağını vurgulayan Bakırlıoğlu, "Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar tahmini 38,78. Standard & Poor's ise 32 olarak tahmin ediyor. Şu an kur 32, yıl sonunda 32 ile 38 arasında olması bekleniyor. Bugün 1 milyon doları bozduğumuzda 32 milyon lira yapıyor. Bunun altı aylık faizini hesapladığınızda yüzde 17 gibi bir artış çıkıyor. Eğer Standard & Poor's'un tahmini doğruysa, yıl sonunda dolarda yüzde 25'lik bir fark var. Rezervler artıyor, 19 Nisan ile 24 Mayıs arasında 8,5 milyar dolarlık bir portföy girişi var. Ancak bu paranın çıkışı hâlinde ödenecek bedeller yüksek olacak. Şu anda politika faizi olarak dünyada en yüksek ülkelerden biriyiz," ifadelerini kullandı.

Konut fiyat endeksi 6 kat arttı

Konut Fiyat Endeksi’nde 6 kat artış olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, "Merkez Bankası’nın verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi mart ayı verisi 1.230. Konut fiyatları artış hızında yavaşlama var, ancak bu endeks 2017’de 100, 2021’de 200’dü, bugün 1.230. Yani konut fiyatlarında 6 kat artış var. Ortalama bir evin metrekare fiyatı yaklaşık 32 bin lira. 100 metrekare bir ev 3 milyon 200 bin lira. 2 milyon lira kredi çekip on yıl vadeli toplamda 10 milyon 363 bin lira ödemeniz gerekiyor. Aylık tutar 86.500 lira. Asgari ücretliler ve memurlar için ev sahibi olmak imkânsız," dedi.

Avrupa Birliği’ndeki 27 ülkenin enflasyonu toplamı bir Türkiye etmiyor

Türkiye’deki yüksek enflasyona dikkat çeken Bakırlıoğlu, "EUROSTAT'ta Avrupa Birliği’ndeki ortalama enflasyon yüzde 2,6. Bu 27 ülkenin toplam enflasyonu bile Türkiye’nin enflasyonuna ulaşmıyor. Biz bu yüksek enflasyonla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız. Emeklilerin, dar gelirlilerin maaş artışları TÜİK'e göre, harcamaları ENAG'a göre hesaplanıyor. Biri yıllık enflasyon yüzde 75 diyor, diğeri yüzde 120," şeklinde konuştu.