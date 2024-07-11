Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak yaptığı açıklamada, "TÜİK'in enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatları uzun zamandır tartışılıyor. 2022'den beri bu sepetteki fiyatlar yayınlanmıyordu, ancak geçtiğimiz günlerde bazı ürünlerin fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK bu fiyatları yalanlamadı. Zeytinyağı fiyatının 113 TL olduğunu iddia eden TÜİK, tağşişciler tarafından dolandırılmış gibi görünüyor. Bu fiyat gerçek olamaz, zeytinyağı üreticisi olarak 113 TL'ye gerçek zeytinyağı bulmanın imkansız olduğunu biliyorum" dedi.

TÜİK'in fiyatları tartışma yarattı

TÜİK'in açıkladığı diğer ürün fiyatları da dikkat çekti. Ortalama kira fiyatı 5845 TL, peynir 147 TL, uzman doktor muayene ücreti 34 TL, yumurta 2,50 TL, dana eti 433 TL olarak belirtilmişti. Bakırlıoğlu, bu fiyatların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Türkiye'de yaşayan herkes bu fiyatların gerçek fiyatlarla alakası olmadığını biliyor" dedi.

Bakırlıoğlu, "Zeytinyağı üreticisiyim ve şu anda üreticideki gerçek zeytinyağı fiyatı 200 TL'nin üzerinde. TÜİK'e sesleniyorum: 113 TL'ye zeytinyağı aldıkları yeri ihbar etsinler. Bu fiyat, olsa olsa tağşiş zeytinyağıdır ve sağlık açısından ciddi zararlıdır" ifadelerini kullandı.

Veriler ekonomik gerçekleri yansıtmıyor

TÜİK'in verilerinin kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirten Bakırlıoğlu, bu durumun Türkiye'deki ekonomik gerçekleri yansıtmadığını söyledi. "TÜİK, bu fiyatlarla halkı yanıltıyor. Gerçek verilerin açıklanması gerekiyor" dedi.

Bakırlıoğlu'nun bu açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak, TÜİK'in açıkladığı fiyatların doğruluğunu sorgulattı. Bakırlıoğlu'nun iddiaları, Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarının gerçek piyasa koşullarıyla uyuşmadığını gözler önüne serdi.