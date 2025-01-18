CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt ve Beşiktaş Belediyeleriyle ilgili yaşanan sürece ilişkin, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak" dedi.

CHP TBMM grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin İstanbul İl Başkanlığında kapalı olarak toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başarır, çok verimli geçen toplantıda milletvekillerinin Beşiktaş ve Esenyurt sürecine dair fikirlerini aldıklarını söyledi.

Toplantıda milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun çektiği yoksulluğun da konuşulduğunu dile getiren Başarır, "Milyonlarca insan açlık sınırının altında açıyor. O yüzden bu süreci bir bütün olarak ortaya koyduk. Tüm eylemlerimizi onun içerisinde doldurduk ve dedik ki, atacağımız adımlar bundan sonra iktidarı devralma süreci. O yüzden bunları aslında pazartesinden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz"

Başarır, zor günlerden geçtiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta yaşananları hepimiz gördük. Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluğu yaşadık ama hukuksuzluk ve baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi, sonra Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken, 'Vazgeçtik buradan da sizi Silivri'ye götürüyoruz.' diyorlar. Bakın, Metris, Paşakapısı, Silivri. Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok, bırakın belediye başkanını. Cezaevleri Adalet Bakanlığına bağlı. Bu durumda utanç duyuyoruz bundan. Bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün."

Erdoğan'ın sözleri soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik sözleri de sorulan Başarır, "Zaten biz soygun düzeniyle mücadele ediyoruz. Açıklamalarına baktık. Bayağı yine ülke sorunları ve ülke gündemi dışında CHP ile uğraşmış. Biz kendi heybesindeki turpla değil, kendi heybesindeki başta ayakkabı kutuları olmak üzere, rüşvet sözleşmeleri olmak üzere birçok çirkinliklerle uzun süreden beri mücadele ediyoruz. Bizim de derdimiz bu ama biz gerçek yolsuzlukla, gerçekten bu ülkeyi soyanlarla mücadele ediyoruz. O ise kendi üzerlerindeki lekeyi bize atarak kirli soruşturma ve kovuşturmalarla bunu yapmak istiyor. Aradaki fark bu" ifadelerini kullandı.