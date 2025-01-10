CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek iç kanama geçiren sanatçı Edip Akbayram’ı hastanede ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Akbayram’ın sağlık durumu, doktorlardan alınan bilgiye göre iyiye gidiyor.

"Dualarımız onunla"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, "Bu ülkenin gerçek bir değeri, büyük bir değeri Edip Akbayram için buradayız. Dualarımız, kalbimiz onunla. 3 yıl önce Hamburg'da bir konserinde, ki o gün doğum günümdü, 'Nice nice yıllara' diyerek Nazım'ın şiiriyle seslenmişti. Biz de Edip abiye 'Nice nice yıllara' diyeceğiz. Çok daha güzel işlerimiz var" dedi.

Başarır, Akbayram’ın sağlık durumu hakkında aldığı bilgilere de değinerek, “Doktorlar aniden geldi, hepimiz heyecanlandık. Doktorlar, 'şu anda olabileceği en iyi durumda, iyiye gidiyor' dedi. Bu bizi mutlu etti. Bu 48 saat çok önemli. Hepimiz Edip abi için dua etmeliyiz. Dualarımız, kalbimiz onunla" ifadelerini kullandı.

"Aramıza dönmesini yürekten istiyoruz"

Başarır, sanatçının sadece ülke için değil, kendileri için de çok kıymetli olduğunu belirterek, “Sağlığının iyiye gitmesini, aramıza dönmesini yürekten istiyoruz" dedi.