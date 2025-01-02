Pazar esnafının, pazarın boş olduğu, düşen satışlardan yakın olduğu belirtildi. Bir pazarcı, “Geçen yıl 700-800 kilo mandalina satıyordum, şimdi 200-300 kilo satıyorum. Geçen sene poşet 24 liraydı, şimdi 60 lira. Maliyetler arttı, nasıl geçineceğiz?” tasarruf kullanıldı.

"Emekli maaşı yetmiyor, nerede indirim var ona koşuyoruz"

Emekli olmasına rağmen pazarda kestane satarak geçimini sağlayan çalışan bir vatandaş, “Emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Maaşım mazot parasına henüz girmiyor. Avrupa'daki gibi umutlu ama ekmek kuyruğunda koşuyoruz” dedi.

"Kiram 12 bin lira, geriye 500 lira kalıyor"

Kendi ürünleri pazarda şeytan bir pazarcı, alım gücünün düşüklüğüne dikkat ederek, “Geçen yıl 20 liraya sattığımız ürünü bu yıl 30 liraya satıyoruz ama alan yok. İnsanların temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor” dedi.

"Borç ödemek için 20 dönüm tarlamızı sattık"

Ziyareti sırasında bir çiftçi ise yaşadığı sıkıntıları anlattı: “Domates ve biber tarlasında kaldı, toplama maliyetini bile karşılayamıyoruz. 20 dönüm tarlamızı sattık, borçlarımızı ödemek için. Çiftçiyi mahvetdiler, toplu serdiler. Eskiden pamuk ve tütün ekiyorduk, şimdi kota koydular. Ürünlerimiz para etmiyor, işçilerine ödeyemiyoruz.”

Başevirgen, çiftçilerin ve pazarcıların sorunlarına dikkat ederek, çözüm için yapabileceklerinin devam edeceğini belirtti. Ekonomik sıkıntıların vatandaşın onu kesmesini ifade eden Başevirgen, "Bu yolun çözümü için mücadele etmeye devam ediyorlar" dedi.