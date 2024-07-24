CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’da yaşanan elektrik kesintilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme taşıdı. Başevirgen, "Gediz Elektrik Manisa halkına yaz ortasında cehennemi yaşatıyor. Başta Turgutlu, Yunusemre, Akhisar ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçemizin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşanıyor. Çiftçi, sanayici üretimde sorun yaşarken, vatandaşlarımız içecek bir bardak soğuk su bulamıyor. Esnafın dükkanlarında ve evlerde soğuk tutulması gereken malzemeler bozuldu" ifadelerini kullandı.

Sıklıkla meydana gelen kesintiler Manisa halkını isyan ettirdi

Başevirgen, elektrik kesintilerinin halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurgulayarak, "Gediz Elektrik Manisa halkına yaz ortasında cehennemi yaşatıyor. Başta Turgutlu, Yunusemre, Akhisar ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçemizin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşanıyor. Sıklıkla meydana gelen bu kesintiler vatandaşları canından bezdirdi, halk perişan" dedi.

Vatandaşlar muhattap bulamıyor

Elektrik kesintilerinin üretimi durma noktasına getirdiğine dikkat çeken Başevirgen, "Çiftçi, sanayici üretimde sorun yaşarken, vatandaşlarımız içecek bir bardak soğuk su bulamıyor. Esnafın dükkanlarında ve evlerde soğuk tutulması gereken malzemeler bozuldu. Vatandaşlar firmayı aradıklarında muhatap bulamıyor, arıza ihbar hatları da cevap vermiyor" şeklinde konuştu.

Kazanan yine elektrik dağıtım şirketleri

İktidara çözüm çağrısında bulunan Başevirgen, "Konut elektriğine yüzde 38, faturalardaki enerji bedeline yüzde 2,46 zam yapılırken, özel elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına girecek dağıtım bedeline yüzde 58,94 zam yapıldı. Buna rağmen Gediz Elektrik, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Yine kazanan ve kollanan elektrik dağıtım şirketleri, mağdur edilen vatandaş oluyor. Buradan Enerji Bakanlığına ve yetkililere sesleniyoruz, bu sorunu derhal çözün" ifadelerini kullandı.