CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, çeşitli sosyal yardımlar ve desteklerin toplamda 17 milyon 114 bin kişiye ulaştığını belirtti. Başevirgen, 2024 yılının ilk dört ayında 4 milyon 235 bin 904 hanenin bu yardımlardan faydalandığını ifade etti.

Sosyal yardımların kapsamı büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, Türkiye'nin yardım ihtiyaçlılar ülkesi haline geldiği eleştirilerini destekliyor. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 4 milyon 235 bin 904 hane sosyal yardımlardan yararlandı ve 1 Haziran itibarıyla sosyal yardıma muhtaç hane sayısı, Ocak ayına göre 498 bin 120 arttı.

Halk yoksulluk sınırında kaldı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, AKP döneminde yoksulluğun patladığını belirterek, "Yoksulluğu gizlemeye çalışan ve bireysel yardımlarla geçimini sağlayan kesimler ülke nüfusunun beşte birine ulaştı. Kalan yüzde 80'lik nüfus ise açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkışmış durumda. Milyonlarca asgari ücretli, kamu çalışanı ve emekli, açlık ve yoksulluk sınırının belirlediği çizgide yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Yoksulluk oranı endişe verici

Baksevirgen, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 seçimleri öncesi vaatlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı, Başkanlık sistemiyle Türkiye'yi dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına sokacağını belirtmişti. Ancak ülke giderek fakirleşti. Türkiye Aile Desteği Programı'nın verileri, yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Program kapsamında yardım alan hane sayısı 4,2 milyona, kişi sayısı ise 17 milyona çıktı. Bu da ülke nüfusunun yüzde 20’sine denk geliyor" dedi.

Yanlış ekonomi politikaların bedelini halk ödüyor

Başevirgen, AKP iktidarının halkı refahta değil yoklukta birleştirdiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamı artırma, enflasyonu düşürme ve finansal düzelme sağlama vaatlerinde bulundu. Ancak mevcut durumda yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyenlerin sayısı giderek artıyor” şeklinde konuştu.