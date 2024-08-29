CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025-2027 dönemi bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasını sert bir dille eleştirdi. Başevirgen, iktidarın çiftçiye yönelik bu yeni kararının tarımı bitirme ve çiftçiyi batırma niyeti taşıdığını vurguladı.

“Ekilmedik yer bırakmayın” çağrısını hatırlattı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “ekilmedik yer bırakmayın” çağrısını hatırlatarak, “İktidar üreterek batan çiftçiye son darbeyi de prim desteğini kaldırarak vurdu. Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen prim desteği tamamen kaldırıldı” dedi. Başevirgen, çiftçilerin 2024 üretim yılı için son kez gübre, mazot ve prim desteği alabileceklerini belirtti.

"Prim desteğinin kaldırılması darbedir"

Başevirgen, alınan kararın çiftçiler için büyük bir darbe olduğunu ifade etti. "Mevcut desteklerin bile yetersiz olduğu şartlarda, bu desteği ‘planlı üretim’ adı altında kaldırmak Türk tarımına ve çiftçisine vurulmuş bir darbedir" diyen Başevirgen, tarımda dışa bağımlılığın arttığını ve gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurguladı. "Bu kararın tek açıklaması; tarımı bitirmek, çiftçimizi batırmaktır" şeklinde konuştu.

İktidarın tarım ve üretim politikaları

Başevirgen, mevcut desteklerin bile yetersiz olduğunu ve çiftçilerin bu desteklerle bile gübre, ilaca, mazota borçlandığını ifade etti. "Çiftçilere tarlalardan el çektirmek isteniyor" diyen Başevirgen, iktidarın enflasyonu düşürme ve üretimi artırma konusundaki çabalarının yetersiz olduğunu belirtti. "Üretim olmadan, enflasyon nasıl düşecek? Çiftçiye destek verilmezse üretim nasıl olacak?" diyerek, iktidarın bu alandaki politikalarını eleştirdi.