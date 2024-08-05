CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, TÜVTÜRK muayenelerinde kredi kartı kullanan vatandaşlardan komisyon alınıp alınmadığını sordu. Bakanlıktan gelen yanıt ise vatandaşa ek yük getirilmesini savunur nitelikteydi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, TÜVTÜRK muayenelerinde kredi kartı kullanan vatandaşlardan komisyon alınıp alınmadığını sordu. Bakanlıktan gelen yanıta tepki gösteren Başevirgen, "Bu ekonomik ortamda komisyon ücretinin yansıtılmaması için daha nasıl bir sakınca olmalı?" dedi.

"İktidarın kurduğu sömürü düzenini gözler önüne serdi"

Bakanlıktan gelen yanıta değinen Başevirgen, "Kredi kartı kullanılması halinde komisyonun vatandaştan kesilip kesilmediğini sorduğumuz önergemize Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen yanıt, iktidarın kurduğu sömürü düzenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, kredi kartı kullanımı taleplerinin yoğunlaşması üzerine komisyon maliyetinin vatandaşa yansıtılmasında sakınca görmediğini belirtti" dedi.

"TÜVTÜRK vatandaşlarımızı adeta soyuyor"

Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşları yüksek muayene ücretlerine ek olarak kredi kartı komisyonu ödemek zorunda bırakmasını eleştirdi. "Yüksek kazancına rağmen vatandaşı sömürmekten geri durmayan TÜVTÜRK, araçların bakımlarını yapmadan sadece 10 dakikalık bir sürede trafik uygunluğunu kontrol ediyor ve bu işlem için yüksek ücretler alıyor. Bu durum vatandaşlarımızı adeta soyuyor" ifadelerini kullandı.

"Daha nasıl bir sakınca olmalı?"

Başevrigen, yetkili kurumların komisyon ücretini vatandaşa yıkma kararını eleştirerek, "Bakanlıktan gelen yanıta göre yetkili kurumlar komisyon ücretinin vatandaşa yansıtılmasında bir sakınca bulmamış. Açlıkla, yoksullukla boğuşan, ekonomisini kredi kartıyla döndürmek zorunda kalan vatandaşımıza komisyon ücretini yansıtmakta bir sakınca yokmuş. Bu ekonomik ortamda bu ücretin yansıtılmaması için daha nasıl bir sakınca olmalı?" diye tepki gösterdi.

"Otomobil sahipleri cezalandırılmaya devam ediyor"

Komisyon ücretlerinin vatandaşlara yansıtılmasına tepki gösteren Başevirgen, "İktidar, en ufak ücretleri bile vatandaşın sırtına yüklemekten geri durmuyor. Zaten binlerce lirayı araç muayenesi için ödeyen vatandaşların, bir de kredi kartı komisyonu ödemesinde sakınca görmüyor. Yani otomobil sahipleri TÜVTÜRK aracılığıyla cezalandırılmaya devam ediyor. Vergi yükü, hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımıza daha ne kadar zulüm edeceksiniz? Bu artık insafsızlığın, vicdansızlığın geldiği son noktadır" dedi.

Başevirgen, 2023 yılında muayeneye giren araç sayılarını da paylaştı: "2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 araç TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdi. Yapılan 10 dakikalık işlem karşılığında alınan ücretler ne akla ne vicdana ne de vatandaşın gelir düzeyine uymuyor. Vatandaşlar, otomobil, kamyonet, römork, minibüs, otobüs, çekici gibi araçlar için yüksek ücretler ödemek zorunda kaldı."