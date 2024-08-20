CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Başevirgen, yangınlara geç müdahale edildiğini ve gece görüşlü helikopter ve uçakların sayısının az olması nedeniyle yangınlarla yeterince mücadele edilemediğini söyledi. "Gece, yangının devam ettiği bölgeler kaderine terk edildi," dedi.

"Bakanlık bir kez daha sınıfta kaldı"

Başevirgen, NASA Yangın Haritası verilerine dayanarak Manisa’da bin 498 hektarlık alanın yangından etkilendiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangınlara müdahale etme konusundaki yetersizliğini eleştirerek, belediyelerin yoğun çabalarına rağmen yangınların ancak kontrol altına alınabildiğini vurguladı.

"Aynı sorunları tekrar yaşayacak mıyız?"

Başevirgen, orman yangınlarının önceden tespit edilip büyümeden söndürülebilmesi için gerekli teknolojik altyapının ve örgütlenmenin önemini vurguladı. Bakanlığın geçmiş yıllardan ders çıkarmadığını belirterek, “Önümüzdeki yıl da aynı sorunlarla mı karşılaşacağız?” diye sordu.

Bakanlık yetkilileri yetersiz donanım ile karşı karşıya

Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısı hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, sahada böyle bir teknolojik güce rastlamadıklarını söyledi. Yangın bölgesinde karşılaştığı bakanlık yetkililerinin envanterdeki yangın söndürme uçaklarının sayısını bile bilmediğini iddia etti.

"Doğal zenginliklerimiz itibarımız değil mi?"

Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz” sözlerine atıfta bulunarak, “Sarayda bulunan 13 uçağı satın, yerine yangın söndürme uçakları alın. Doğal zenginliklerimiz de itibarımız değil mi?” dedi.

İhmaller araştırılmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın, deprem ve sel gibi afetlere karşı acil eylem planının olmadığını bir kez daha vurgulayan Başevirgen, bakanlığın müdahale konusundaki yetersizliğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Orman müdürlüklerinin ihmallerinin de mutlaka soruşturulması gerektiğini ekledi.