CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, domates üreticilerinin maliyetlerinin altında ürünlerini satmak zorunda kaldığını ifade etti. "İktidarın salça fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı koyması, sanayicinin elinde salça, çiftçinin elinde de domates kalmasına neden oldu," dedi. Üreticiler, 2 liraya mal ettikleri domatesi 1 lira 80 kuruşa satmak zorunda kalarak zarar ediyor.

Çiftçi borçlarını karşıyalamıyor

Manisalı çiftçilerin buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlerde düşük prim ödemeleri nedeniyle domatese yöneldiğini belirten Başevirgen, ihracat yasağıyla domateslerin elde kaldığını söyledi. "Gübre, mazot, tohum ve işçilik maliyetlerindeki artış, çiftçileri maliyetin altında satış yapmaya zorluyor. Çiftçi, borçlarını karşılayamaz hale geldi," dedi.

Gıda güvenliği tehlikede

Domates üreticilerinin yaşadığı kriz, gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Başevirgen, "Fidanın tanesi 2 lira, domatesin kilosu ise 1 lira 80 kuruş. Çiftçi, maliyetin altında satmak zorunda kalıyor," diye belirtti. Çiftçilerin borçlarını karşılayamaması, tarım araçlarını ve tarlalarını satmak zorunda kalmalarına neden oluyor.

İktidara destek çağrısı

Başevirgen, iktidarı üretim planlaması yapmaya ve çiftçilere daha fazla destek vermeye çağırdı. "Çiftçi, 1 lira 80 kuruşa sattığı domatesi marketlerde 25 liraya görüyoruz. Bu düzene itirazımız var. Tarımın sürdürülebilir olması için devlet desteği şart," dedi. Üretimin devam etmemesi durumunda gıdada dışa bağımlılığın artacağına dikkat çekti.