Antalya’nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım, kararının arkasında ilçe kongresi sürecinde yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu söyledi. Özellikle ilçe başkanının “Hayatımda hiç bozkurt işareti yapmadım” sözlerini eleştiren Yıldırım, bu ifadenin CHP’ye destek veren ülkücü ve muhafazakâr kesimlerde büyük rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

“Telefonlarımız susmadı”

Başkan Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

“O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakâr dostlarımız, bu sözleri asla kabul edemeyeceklerini belirtti. Halkımıza karşı açıklama yapamayacak bir noktaya geldik.”

“Başarı ortak çabanın ürünü”

Seçimlerde elde edilen sonucun yalnızca CHP’nin değil, tüm Aksuluların başarısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Aksu’da elde ettiğimiz zafer, CHP’lilerin, ülkücülerin ve tüm hemşehrilerimizin ortak gayretiyle mümkün olmuştur” dedi.

Bağımsız devam edecek

Parti içindeki kişisel çekişmelerin zaman kaybına neden olduğunu belirten Yıldırım, bundan böyle bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı:

“İlçe başkanının koltuk hesaplarıyla uğraşacak vaktimiz yok. Bu nedenle CHP’den istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum.”