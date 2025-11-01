Kula Belediye Başkanı CHP’li Hikmet Dönmez, parti içindeki muhalif kesimlere yönelik sert ifadeler kullandı. Dönmez, “Benim yanıma it bağlasan durmaz… Yalık itlerin etrafında it bol bulunur” diyerek tepki gösterdi.

Kula Belediye Başkanı’ndan parti içi muhaliflere sert sözler

Manisa’nın Kula ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Hikmet Dönmez, parti içindeki muhalif bazı isimlere yönelik çok sert ifadeler kullandı. Dönmez, yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen eleştirileri reddederek parti içinde disiplin, sadakat ve kimlik sorunlarının arttığını söyledi.

Başkan Dönmez, “Benim duruşum bellidir, makamdan değil halktan güç alırım” diyerek muhaliflere net bir mesaj verdi.

“Partiyi yolgeçen hanına çevirdiniz”

Başkan Dönmez, konuşmasının devamında muhalif partililere sert ifadelerle yüklendi. Dönmez, “Koltuğumda oturup başvezir olduğunuz yerde kapıcı bile olmayı boş verin; kapısından ayda bir giremiyorsanız sorun sizde demektir” dedi.

Parti içindeki bazı grupların disiplin anlayışını yitirdiğini savunan Dönmez, “Partiyi yolgeçen hanına çevirdiniz. Yüzyıllık partinin yüzkaralarısınız” ifadelerini kullandı.

“Yüzyıllık partinin yüzkaraları”

Dönmez, “Hapse de düşsem, beni yerden yere vursanız da iftira atsanız da çakı gibi dimdik, eğilmeden bükülmeden yerimde duran benim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Baktınız size ceza veren de yok, kimin girip çıktığı belli olmayan bir yere çevirdiniz partiyi” diyerek partideki disiplin zafiyetini eleştirdi.

“Benim yanıma it bağlasan durmaz”

Kula Belediye Başkanı Dönmez, açıklamasında dikkat çeken sert ifadeler kullandı:

“Benim yanıma it bağlasan durmaz, doğrudur. Zaten ne yanımda it var ne de sahip olduğum it var; hepsi terbiye sahibi insan evladı.”

“Her tarafa giden sahipli it bile azdır ancak hangi kapıya bağlı olduğu belli olmayan, durmadan bir yere girip çıkan yalık itlerin etrafında it bol bulunur.”

“Siz havladıkça benim size verecek kemiğim kalmadığından kapıları kapatıyorum. Ara sıra havlıyorsunuz ama size kemiği kimin attığını bilemiyorum.”

“Allah’ım, güce göre durmadan kıble değiştirip sonra düz yerde yolu şaşıranlardan eyleme bizi.”

Dönmez’in bu ifadeleri, parti içindeki gerginliği tırmandırdı.