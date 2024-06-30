Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iddia edilen darp olayı ve yağmaya azmettirme suçlamasıyla gündeme geldi. Belediye ile anlaşma yapan özel bir firmanın yetkilileriyle yaşanan tartışma sonrası tutuklanan Başkan Dönmez, adliye çıkışında konuşarak suçlamaları reddetti.

Manisa'nın Kula ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediye ile sözleşme yapan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D. ile yaşanan olayda adı geçiyor. İddiaya göre, Başkan Dönmez'in makamında gerçekleşen görüşme sırasında anlaşmazlık çıktı ve yetkililer darp edilerek belediyeden çıkarıldı. Bu durum, M.U. ve H.D. tarafından polise bildirildi ve Başkan Dönmez ile beraber şoförü M.O.A. ve koruması R.G. gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerin ardından Başkan Dönmez'in yağmaya azmettirme suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Mahkeme sürecinde Başkan Dönmez'in tutuklanmasına karar verildi ve Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Adliye çıkışında kalabalığa seslenen Dönmez, suçlamaları reddederek Kula'ya zarar verecek bir şey yapmadığını savundu.

Başkan Dönmez'in tutuklanması Kula'da geniş yankı buldu ve vatandaşlar adliye önünde toplandı. Olayın siyasi ve yerel yönetim dinamiklerine etkileri merak ediliyor. CHP'nin bu duruma nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ve yerine geçecek yeni başkanın kim olacağı konuşulan konular arasında.

Soruşturma sürecinde M.U. ve H.D. ile Başkan Dönmez'in ifadeleri çelişiyor. Başkanın, kendisine yönelik saldırıya karşı koruması ve şoförünün müdahale ettiğini savunduğu öğrenildi. Olayla ilgili delillerin ve tanıkların dinlenmesi süreci adli makamlarca titizlikle yürütülüyor.