Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) bağlı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulunan Samet Alaca, sosyal medya platformu X'te yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Skandal paylaşımlar büyük tepki çekti

Alaca’nın, İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik küfür içerikli ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast çağrısı yaptığı iddia edilen paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, bu skandal paylaşımlara yönelik yargı sürecinin başlatılmasını talep etti.

Vatandaşlardan yoğun tepki

Sosyal medyada, Alaca’nın görev aldığı CHP'li belediyeye ve yaptığı paylaşımlara sert tepki gösteren vatandaşlar, “Bu kişinin derhal görevden alınması ve cezalandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar, “Peygamberimize, İslam’a ve Müslümanlara hakaret eden bir kişinin belediyede nasıl görev alabildiğini anlamıyoruz” şeklinde yorum yaptı.

Yasal süreç başladı

Hakaret içerikli paylaşımlar sonrası gözaltına alınan Samet Alaca hakkında adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, konunun yargıya taşınarak gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.