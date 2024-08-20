Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Menderes Dal’ın makam odası, belediyenin yaklaşık 100 milyon liralık borcu nedeniyle haczedildi. Alacaklı firma, belediyenin kendilerine ödeme planı sunmadığını öne sürerek icra takibi başlattı.

Hacze neden olan borç

Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin, 70 milyon lira bedelle hizmet aldığı bir firma, toplamda faiziyle birlikte yaklaşık 100 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemedi. İddialara göre, firma yetkilileri belediyeden borcun ödenmesine dair bir ödeme planı talep etti, ancak bu talebe olumlu yanıt alamadı. Sonuç olarak, firma alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlattı.

Makam odasında haciz

İcra dairesi, alacaklı firmanın talebi doğrultusunda, Döşemealtı Belediye Başkanlığı makam odasında haciz işlemlerinin yapılmasına onay verdi. İcra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına gelen firmanın avukatları, makam odasında bulunan eşyaları kayda geçirdi. Haciz altına alınan eşyalar arasında koltuk, masa, bilgisayar, oturma grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler yer aldı. Bu eşyalar, bir nakliye firması tarafından toplanarak yediemin deposuna bırakıldı.

Alacaklı firmanın avukatları, "ödeyebilecek durumda değiller"

Alacaklı firmanın avukatları, belediye başkanının borcu ödeyebilecek durumda olmadığını belirtti ve kendilerine bir ödeme planı sunulmadığı için haciz işlemlerini gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Avukatlar, durumun çözülmesi için belediyeden bir ödeme planı talep etmeye devam edeceklerini belirtti.