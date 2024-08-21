Olayın ardından, Memişoğulları'nın yaşamına son verdiği düşünülüyor ancak kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayın detayları

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın eşi işe gitmişken, evden bir silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak buldu.

Yapılan incelemeler ve soruşturma

Olay yerinde yapılan ilk incelemede bir tabanca ve boş bir mermi kovanı bulundu. Memişoğulları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şu anda olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürüyor.

Memişoğulları'nın profili

CHP'den Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, genç yaşta siyasetteki etkili rolüyle tanınıyordu. Hem hukuk alanında hem de yerel siyasette önemli görevler üstlenmiş olan Memişoğulları’nın ölümü, hem ailesi hem de siyasi çevrelerinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.