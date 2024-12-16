CHP'li belediyelere ait iştirak hesaplarına haciz uygulandı. Adana, Ankara, Şişli ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde işlemler doğrulandı, İstanbul ise haberi yalanladı.

İktidar medyasının gündeme getirdiği iddiaya göre, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçları nedeniyle çeşitli belediyelere ait iştirak hesaplarına haciz işlemi uygulandı. Sabah gazetesinin haberine göre, Adana, Ankara, Şişli ve İzmir Belediyeleri'nin hesaplarına SGK borçları nedeniyle haciz konulduğu bildirildi.

Belediyelerden açıklamalar

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek, Ankara, Adana ve Şişli Belediyeleri'ne ulaştı. Üç belediye, SGK borçları nedeniyle iştirak şirketlerine ait hesaplara haciz uygulandığını doğruladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, tüm iştiraklerin hesaplarına el konulmuş ve bankalardaki paralar bloke edilmiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi ise Adana Ulaşım A.Ş.'nin iştirakine yönelik bir haciz işlemi gerçekleştirildiğini belirtti. Şişli Belediyesi de, SGK'dan haciz bildirimi aldığını doğruladı.

İstanbul Belediyesi yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu iddiaları yalanlayarak, hiçbir hesaplarına haciz ve bloke konulmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine dair herhangi bir haciz işlemi söz konusu değildir." denildi.

Diğer belediyelerde durum

İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik de haciz işlemi gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak bu belediyelerden henüz bir açıklama yapılmadı. Haciz işlemlerinin kapsamı ve detayları konusunda açıklamalar devam edecek.