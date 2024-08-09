CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ülke genelinde eczacılara yapılan denetimlerdeki yanlışlıklara dikkat çeken Bülbül, eczacıların vergi kaçağının en az olduğu meslek grubu olduğunu hatırlatarak, “Hakkaniyetli bir denetim yapılmıyor. AKP vergi adaletini tartıştığımız bugünlerde cezayı vergisini ödeyen eczacılara keserek kolaycılık yapıyor. AKP, vergi kaynağı arıyorsa; milyonlarca liralık ciro yapıp vergi ödemeyen yandaşlarına, milyarlarca liralık vergi borcunu tek kalemde sildiği beşli çeteye yönelsin” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, eczacıların sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Vergi denetimlerinin eczanelerde yoğunlaştırılmasının vergi adaleti bakımından adaletsizlik duygusu oluşturduğunu söyleyen Bülbül, “Eczacılar, tüm alımları faturalı olan, satışlarının yüzde doksanını devlete fatura eden bir meslek grubu olarak vergi kayıp kaçağının en az olduğu meslek grubudur. Ancak sektörel bazda başlatılan denetimlerin ilk aşamada eczanelerde yoğunlaştırılması sebebiyle bu durumun eczacılar nezdinde vergi adaleti bakımından adaletsizlik duygusu oluşturduğu ortadadır. Verginin bir devletin asli hizmetlerini sürdürebilmesi için vazgeçilmez olduğu, denetimlerin de bu kapsamda gerekli ve anlamlı olduğu bilinmekle birlikte vergi kayıp kaçak oranının nispeten çok daha yüksek olduğu sektörlerin ilk aşamada denetlenmesi hem vergi kayıplarının telafisi hem de vergi adaletinin sağlanması bakımından daha isabetli olacaktır. Diğer yandan, deprem bölgelerinde zor şartlarda faaliyet gösteren eczanelere de denetimlere gidildiği, deprem nedeniyle ilgili evrakı zayi olan meslek grubunun denetimlerde zorluk yaşadığı da bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

“Cezaların boyutu milyonlarca liraya ulaşıyor”

CHP’li Bülbül, denetimlerin 10’dan fazla konu başlığında olmasının yanlışlığına dikkat çekerek, AK Parti’ye adil olma çağrısında bulundu: “Ülkemiz genelinde ve memleketim Aydın’da maliye tarafından yapılan denetimlerde eczanelere milyonlarca lira ceza kesildi. Fiş başına 10 bin Türk Lirası ceza kesildiği ve kesilen cezaların boyutunun milyonlarca liraya ulaştığı tahmin ediliyor.”

CHP’li Bülbül, eczacıların, satışlarının yüzde 90’ını devlete fatura etmesine, vergi kaçağının en az olduğu meslek grubu olmasına rağmen hakkaniyetli bir denetim yapılmadığını vurguladı.

“İlaç krizini her fırsatta gündeme getiren, halk sağlığı amacıyla kamusal faaliyet yürüten bir meslek grubunun üzerine gitmek, ‘kümesteki kazlar’ misali en kolay denetlenebilir yerlerin eczaneler olarak görülmesi oldukça adaletsiz bir tutum” diyen Bülbül, vergi adaleti tartışılırken cezanın vergisini ödeyen eczacılara kesilmesinin kolaycılık olduğunu söyledi.

“Yandaş şirketlerden ve beşli çeteden vergi toplasın”

Bülbül, AK Partili müteahhitlerin vergi borcunun silinmesini gündeme getirdi. AK Parti iktidarının, adrese teslim ihalelerle müteahhitleri zengin ettiğini hatırlatan Bülbül, şöyle konuştu:

“AKP yandaşları milyonlarca liralık adrese teslim ihalelerle zengin etmeye devam ederken, köprü ve otoyol geçişlerinde imtiyaz sağlarken, beşli çetenin 660 milyar liralık vergi borcunu silerken bütün bedeli esnafın, eczacının, avukatın, küçük işletmenin, yurttaşın sırtına yüklüyor. Ülke genelinden gelen şikayetlerde, tüm eczacıların kapsam altına alınması, denetimlerin konu başlığının ondan fazla olması, denetimlere güveni ciddi olarak zedeliyor. İktidar, ‘Birinden olmazsa diğerinden yakalarım ve mutlaka ceza keserim’ anlayışına son vermelidir. AKP iktidarı; yoktan var edip dokunulmazlık zırhıyla kuşattığı beşli çeteye ve yandaş şirketlere yönelsin. Göz göre göre silinen milyarlarca liralık vergi borçlarının peşine düşsün. Milyonlarca liralık ciro yapıp bir kuruş vergi ödemeyen yandaşlarından vergi toplasın. Küçük esnafın, emekçinin, eczacıların, avukatların yakasından düşsün. Emekçiler, vergilendirmede adalet talep ederken cezanın yine onlara kesilmesi adil değildir. Eczacıların sorunlarına göz yumamayız.”

Önergede yer alan sorular

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Vergi incelemesi kapsamında yapılan sektörel denetimlerde, öncelikli olarak denetlenen sektör belirlemesi hangi kritere göre ve kim tarafından belirlenmektedir?

2- Türkiye genelinde 2024 yılında kaç eczanede vergi denetimi yapılmıştır? Denetimler neticesindekesilen cezanın toplam tutarı ne kadardır?

3- 2024 yılında Deprem bölgesinde faaliyet gösteren eczanelere yapılan vergi denetimi sayısı kaçtır? Deprem bölgesinde faaliyet gösteren eczanelere yönelik denetimlerde kesilen vergi cezalarının toplam tutarı ne kadardır?

4- Söz konusu denetimlerin usule uygun gerçekleşmediğine dair tarafınıza yöneltilen herhangi bir şikâyet var mıdır? Şayet şikâyet mevcut ise kaç şikâyet alınmıştır?

5- Yılın ilk sekiz ayında Türkiye genelinde eczane denetimleri sonucunda tesis edilen cezalara ilişkin yapılan itiraz sayısı kaçtır? Söz konusu itirazlara konu olan toplam meblağ ne kadardır?