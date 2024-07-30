CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın çiftçisinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Bülbül, yaş incirde fiyatlarının gerilediğine dikkat çekerek, “Zeytin için ise mazot desteği 86 liraya, gübre desteği 21 lirada kaldı” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, bereketli topraklarına rağmen Aydın çiftçisinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. CHP’li Bülbül TBMM’de yaptığı konuşmada “Memleketim Aydın, bereketli topraklarında yetişen incir, zeytin, pamuk, kestane, çilek gibi tarım ürünleriyle ülkemizde önemli bir üretim merkezidir. Ancak Aydın çiftçisi, AKP’nin üretici aleyhine olan tarım politikaları sonucunda ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ne ekerse eksin, dert biçiyor” dedi.

“İncirde fiyatlar geriledi”

Aydın’da yaş incirin fiyatına ilişkin bilgi veren Bülbül, “Yaş incirde fiyatlar 25 liraya kadar geriledi. Kilogram maliyeti 76 lira olan incirin 25 liradan satılması incir üreticisinin emeğinin karşılığını alamamasına neden oluyor. Zeytin için ise mazot desteği 86 liraya, gübre desteği 21 lirada kaldı” diye konuştu.

“124 destek alan çiftçi, litresi 46 liraya dayanan mazot ile ihtiyacını karşılayamıyor” diyen Bülbül, Tarım Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanması, çiftçinin gayri safi milli hasıladan alacağı yüzde bir destekleme priminin verilmesi için çağrı yaptı.