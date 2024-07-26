CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın’da dolaşım sistemi hastalıklı kaynaklı ölümlere dikkat çekti. CHP’li Bülbül, “Sağlık sistemi Aydın’da çökmüş durumda” dedi.

Aydın’ın ölümlerin en çok dolaşım sistemi kaynaklı olduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Memleketim Aydın’da dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerde Türkiye’de birinci sırada. 2023’te 8 bin 937 ölümün 3 bin 467’si dolaşım sistemi hastalıklarından olmuştur. İnme, hipertansiyon, kalp yetmezliği, damar iltihabı gibi hastalıklara neden olan dolaşım sistemi kaynaklı bozukluklara karşı vatandaşımızın spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var” diye konuştu.

“Sağlığa ulaşım hayal olmuş”

Bülbül, Aydın’daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Hasta nakillerinin çileye dönüştüğünün ifade eden Bülbül, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki 2024 Türkiye’sinde Aydın ve ülke genelinde bunlar vatandaşlarımız için hayal olmuştur: Hastanelerimizde yoğun bakım üniteleri ve uzman sayısı yetersiz. 18 hastanesi olan Aydın’da, hastane ve yoğun bakım yatak sayısı yetersiz. Vatandaşlarımız hala daha ciddi rahatsızlıklarda çevre illere nakil olmak zorunda kalıyor. Nakil olmak bir çileye dönüşüyor. Sağlık sistemi Aydın’da çökmüş durumda. Sağlığa ulaşım hayal olmuş durumda.”