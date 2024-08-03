Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram’a erişim engeli getirme kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bu karara karşı yaptığı açıklama, CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

BTK’nın Instagram’ı kapama kararından dakikalar sonra, Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İletişim Başkanlığı’na verilen dezenformasyonla mücadele yetkisini iptal ettiğini X hesabından duyurdu. Ancak AYM, bir süre sonra önce bu tweetini sildi, ardından AYM'nin internet sayfası erişime kapandı.

Süleyman Bülbül konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AYM, CHP’nin başvurusu üzerine verdiği kararda, İletişim Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tanınan; dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak, stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak yönündeki yetkilerin Anayasaya aykırı olması sebebiyle iptaline karar verdi. Bu karar, basının hür olduğu ve sansür edilemeyeceği, ifade özgürlüğüne keyfi müdahaleler getirilemeyeceği hususunu açıkça ortaya koymaktadır.”

Bülbül, İletişim Başkanlığı’nın iptal edilen düzenlemeyi dayanak göstererek kurduğu dezenformasyonla mücadele merkezinin Anayasaya aykırı bir biçimde teşekkül ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Dezenformasyonla mücadele adı altında fişleme yapan, sansür uygulayan, çeşitli algı operasyonları yürüten bu merkez, tam iki yıldır Anayasaya aykırı biçimde faaliyetlerini sürdürdü. AYM’nin yürürlüğün durdurulması talebini reddetmiş olması ise bu hukuksuzluğa ortak olduğu anlamına gelmektedir. Bu hukuksuzluğun telafisi yoktur!”

"Sansürcü saray zihniyeti"

Sansürcü saray zihniyetinin ülkeye yaşattığı krizin akla ve mantığa sığmadığını belirten Bülbül, sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı gün Instagram’ı erişime engelleyerek BTK kozunu kullanan saray, ‘Ben yasak tanımam’ mesajı veriyor. Bir ülkede Anayasa Mahkemesi’ne paylaşımını sildirmenin, AYM’nin internet sitesine erişim engeli getirmenin, sosyal iletişim sitelerine sansür uygulamanın izahı nedir? AKP, kalan sınırlı ömrünü toplumun yarısından fazlasını oluşturan muhalefet kesiminin sesini susturmaya, Anayasal Kurumları tasfiye etmeye adamıştır!”

Bülbül, CHP olarak AKP’nin hukuk ve Anayasa tanımaz düzenlemelerini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye ve bir bir iptal ettirmeye devam edeceklerini belirterek açıklamasını sonlandırdı.