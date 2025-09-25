CHP’li Bülbül, TÜİK verileriyle iktidara yüklendi :“Milleti et yemekten yoksun bıraktınız”

Et tabağa değil rakamlarla TÜİK tablolarına girdi: CHP’li Bülbül’den sert çıkış

CHP’li Bülbül TÜİK verileriyle iktidara yüklendi: “TÜİK’e göre et var ama halk yiyemiyor”

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TÜİK’in bugün açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş verilerine değinerek, sayılardaki artışa rağmen yoksul halkın hayvansal proteine ulaşamadığını söyledi. CHP’li Bülbül, “Milyonlarca ithalata rağmen vatandaş hâlâ ucuz ete erişemiyor. Yoksul halk hayvansal proteine ulaşamazken, üretici kazanamazken ‘hayvan sayısı arttı’ yalanıyla kimseyi kandıramazsınız. Milleti et yemekten yoksun bıraktınız” tepkisini paylaştı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TÜİK’in açıkladığı verilerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının arttığını söylemesine rağmen “Milyonlarca ithalata rağmen vatandaş hala ucuz ete erişemiyor” dedi.

“Rakamlar enflasyonda olduğu gibi manipülasyon”

CHP’li Bülbül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

TÜİK, 2025 Haziran’da büyükbaş sayısını 17,1 milyon, küçükbaşı 58,2 milyon açıkladı. Ama bu rakamlar, enflasyonda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da koca bir manipülasyon. Milyonlarca ithalata rağmen vatandaş hâlâ ucuz ete erişemiyor. Üretici maliyet altında eziliyor, hayvancılıktan kopuyor.

“Ağır bir fatura kapıda”

Şap hastalığı dört bir yana yayılmış durumda. Memleketim Aydın’da bazı mahalleler hayvan giriş-çıkışına kapatıldı. Aşı maliyetine karşı önlem alması beklenen Bakanlık cezalandırma politikası izliyor. Acil seferberlik ilan edilmezse et kaybı, hayvan ölümleri ve ekonomik yıkımla ağır bir fatura kapıda.

“CHP iktidarında herkes sağlıklı ve ucuz ete erişecek”

Yoksul halk hayvansal proteine ulaşamazken, üretici kazanamazken ‘Hayvan sayısı arttı’ yalanıyla kimseyi kandıramazsınız. CHP iktidarında üretici desteklenecek, ithalat bağımlılığı bitecek; herkes sağlıklı ve ucuz ete erişecek.