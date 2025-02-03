CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son 10 yılda Türkiye'deki antidepresan kullanımının %67 oranında arttığını ve bunun halk sağlığı açısından endişe verici bir durum oluşturduğunu açıkladı. Bulut, 2014 yılında 39 milyon kutu olan antidepresan tüketiminin, 2024 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldiğini belirtti.

Bulut, ekonomik kriz, işsizlik, yüksek yaşam maliyetleri ve belirsiz geleceğin, vatandaşların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve devasa işsizlik gibi sorunlar, halkın ruh sağlığını bozdu. Türkiye, mutsuz insanlar ülkesine döndü," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, değer bazında %55’lik bir artışla antidepresan tüketiminin 5 milyar 35 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çekerek, vatandaşların artan mali yüklerle birlikte psikolojik sorunlarla başa çıkmaya çalıştığını söyledi. Bulut, işsizlik ve düşük maaşlar nedeniyle gençlerin "hayal kurmak yerine iş bulma" kaygısı taşıdığını da dile getirdi.