CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ocak-mayıs dönemini kapsayan beş aylık süreçte 640 bin 346 kişinin işsiz kaldığını açıkladı. Bulut, bu işsizlerin yalnızca 313 bininin işsizlik ödeneğinden faydalanabildiğini belirtti.

İşsizler Ordusu Büyüyor

CHP'li Burhanettin Bulut, Türkiye’de işsizler ordusuna her geçen gün daha fazla kişinin katıldığını vurgulayarak, 2024 yılının ilk beş ayında 640 bin 346 kişinin işsiz kaldığını ifade etti. Bu rakam, işsizlik sorununu daha da derinleştirdiği gibi, ekonomik krizin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

İşsizlik Ödeneğinden Faydalananlar

Bulut, işsiz kalan 640 bin kişinin yalnızca 313 bininin işsizlik ödeneğinden faydalanabildiğini belirtti. Bu durum, işsizlik ödeneği sisteminin yetersizliğini ve birçok işsizin maddi destekten mahrum kaldığını gösteriyor. İşsizlik ödeneğinden faydalanamayanların geçim sıkıntısı çektiğini ve sosyal yardımlara daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"313 bin 700 binine işsizlik ödeneği bağlandı"

İşten çıkarılan 640 bin 346 kişinin işsizlik ödeneği alabilmek amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuruda bulunduğunu belirten Bulut, işini kaybedenlerden sadece 313 bin 700 binine işsizlik ödeneği bağlandığını bildirdi.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun adeta işsizlik ödeneği vermemek üzerine bir amaç edindiğini kaydeden Bulut, “İşsizlik ödeneğinden, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olan ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olma koşullarına sahip olanlar yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı neredeyse aslanın ağzında. Bu şartları taşımayıp işsizlik maaşına başvuramayanlar da hesaba katıldığında işsiz kalan vatandaş sayısı çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz ortamında işini kaybeden her iki kişiden birinin işsizlik ödeneği alabildiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“İşsiz kalan vatandaş kaderine terk ediliyor. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor. İşsizlik ödeneğine ulaşmanın önündeki engeller mağduriyeti daha da artırıyor. İşsizlik sigortasından yararlanma şartı emekçilerin lehine olacak şekilde kolaylaştırılmalıdır. Fonda toplanan para emekçinin alın teridir ve emekçiler için kullanılmalıdır.”

"Ekonomi politikaları vatandaşı vurdu"

Sadece işsiz kalan vatandaşların değil 10 bin lira sefalet ücretine mahkûm edilen emeklinin de açlık sınırının 2 bin lira altında ücrete talim etmek zorunda bırakılan asgari ücretlinin de zor durumda olduğunu kaydeden Bulut, “İktidarın kemer sıkma üzerine kurulu, dar gelirlinin ümüğünü sıkmaya, vergilerle soyup soğana çevirmeye odaklı ekonomi politikaları vatandaşı vurdu. Asgari ücretliye temmuzda ara zam yapılması, evinden çıkamayan faturalarını bile ödeyemeyen emekliye seyyanen zam yapılması zorunluluktur” ifadelerini kullandı.