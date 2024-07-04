İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İstanbul'da gerçekleşen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmasında diğer 13 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen belediye başkanlarının katılımıyla İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları buluşması, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Adana'dan Zeydan Karalar, Ankara'dan Mansur Yavaş, Antalya'dan Muhittin Böcek, Aydın'dan Özlem Çerçioğlu ve diğer CHP'li 14 büyükşehir belediye başkanı katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin finansal yönetimi ve halkçı belediyecilik ilkeleri üzerinde durdu. Özellikle "Emekli Halk Kartı" konusunda yapılan çalışmaları aktararak, belediyelerin mali kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, geçmiş dönemlerdeki başarılı çalışmalara atıfta bulunarak, CHP'li belediyelerin toplumsal sorunların çözümünde öncü rol oynayacağını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelerin Türkiye genelindeki etkisine dikkat çekti. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde kazanılan büyükşehir belediyelerinin sayısının artmasını vurgulayarak, CHP'nin yerel yönetimlerdeki güçlü duruşunu vurguladı. İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimleriyle birlikte CHP'li belediye başkanlarının sayısının 14'e yükseldiğini ve bu belediyelerin vatandaşlar tarafından takdir edildiğini belirtti.