Saat 00.00 sularında başlayan yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilmiştir. Bu süre zarfında Kemalpaşalı hemşehrilerimiz, yayılan yoğun duman, kötü koku ve sağlık riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

Ne yazık ki İzmir, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır süregelen basiretsiz yönetimi nedeniyle artık “çöp şehir” haline gelmiştir. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan atık yönetimi sorunları, çevre kirliliği ve yetersiz hizmetler İzmirli vatandaşlarımızı doğrudan etkilemekte; bu durum Kemalpaşa’da da kendini açıkça göstermektedir. Dün gece yaşanan yangın, bu sorumsuzluğun en vahim örneklerinden biri olmuştur.

Yangının çıktığı çöp alanında gerekli güvenlik önlemleri alınmamış, çöplerin uzun süre kontrolsüz biçimde biriktirilmiş olması yangının büyümesine neden olmuştur. Bu tablo yalnızca çevre felaketi değil; aynı zamanda halk sağlığı açısından da ciddi bir tehdit ve yönetsel bir ihmalin göstergesidir.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı olarak bu sürecin tüm boyutlarıyla takipçisi olacağımızı, ihmali bulunan tüm kurum ve yetkililerin hesap vermesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Kemalpaşa’da yaşanan bu çevre felaketinin ardından, CHP’li Kemalpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı’nı da açıkça göreve davet ediyoruz. Yangının çıktığı alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki sınırları içinde olması, Kemalpaşa Belediyesi’nin sorumluluktan kaçabileceği anlamına gelmez. Kemalpaşalı vatandaşlarımızın yaşadığı çevredeki her olumsuzluk, doğrudan yerel belediyenin sorumluluk alanındadır. "Yetki başka kurumda" bahanesiyle topu taca atmak, Kemalpaşalıların aklıyla alay etmektir. Bu sorumsuz tutum, Kemalpaşalılara yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Kemalpaşalılar sahipsiz değildir!

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı olarak hemşehrilerimizin sağlığı, güvenliği ve yaşam kalitesi için gerekli tüm girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu ihmalkârlığın üstünün örtülmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Kemalpaşa’nın temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe olması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda İzmir’i ve Kemalpaşa’yı liyakate dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla buluşturmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.