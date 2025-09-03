CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ve Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, İstanbul İl Kongresi delegeleri harekete geçti. Delegeler, CHP Tüzüğü’nün 43. maddesi kapsamında olağanüstü kongre talebiyle noterde imza vermeye başladı.

Gökan Zeybek: “İmzamızı Verdik”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delegelerle birlikte olağanüstü kongre için noterde imza verdiklerini duyurdu.

Zeybek, “Direncimiz, birliğimiz ve inancımız, kimsenin göremediği kadar güçlü. Özgür Çelik başkanımızın sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Delegelerden yoğun katılım

Delegeler, olağanüstü kongre talebini desteklemek için noterde sıraya girdi. İmza verenler arasında daha önce farklı listelerden aday olan isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

Özgür Özel’den destek mesajı geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegelerin imza sürecine ilişkin açıklamasında, “İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. Delegeler, tertemiz iradelerine sahip çıkıyor” dedi.

Özel, farklı görüşlere sahip delegelerin aynı noktada buluşarak partinin birlik mesajı verdiğini vurguladı.

“CHP kendi iradesine sahip çıkıyor”

Özel, noterde sıraya giren delegelerin fotoğraflarını da işaret ederek, bu tabloyu Cumhuriyet Halk Partililik duruşunun bir göstergesi olarak nitelendirdi.

CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamalarının tamamı şöyle:

Özel, şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımız, ‘İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz. İrademizin arkasındayız’ diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Ancak bu imzayı verenler, geçen seçimde Sayın Özgür Çelik’i destekleyen arkadaşlarımızın yanında, Sayın Özgür Çelik’e destek vermeyen, o gün oy vermeyen, açıkça karşı listede olan, hatta orada görev talep eden arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin arkasında, Özgür Çelik’in arkasında noterde sıradadır. Herkes şunu bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte, bugün il delegeleri noterde sıraya girip; iradelerine, tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. Ben gerçek bir Cumhuriyet Halk Partililik duruşu gösteren, geçen kongrede karşı taraflarda yarışırken bugün kolkola, önlü arkalı noter sıralarından fotoğraflarını yollayan ve burada partililik nasıl olur, bu parti kendi kendisini nasıl yönetir, dışarıdan gelen müdahalelere, saray planlarına, darbecilere, darbeyi sürdürenlere ve onun aparatlarına karşı bu duruşu gösteren her bir delegemizin hepinizin adına ayrı ayrı alnından öpüyorum."