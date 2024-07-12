CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 22 yıllık AKP ve Erdoğan iktidarında Türk Lirası'nın değer kaybettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası'nın satın alma gücü ne kadar düştüyse, Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunun vize alım gücü de o kadar düştü" dedi. Yücel, AKP hükümetinin artık halk nezdinde vizesinin dolduğunu vurguladı.

170 bin vize başvurusu reddedildi

Yücel, vize serbestisinin konuşulmaya başlandığı 2013 yılından bu yana Türk vatandaşlarının toplamda 619 milyon Euro vize ücreti ödediğini belirtti. Bugünkü kurla bu miktarın 22 milyar lirayı aştığını ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 170 bin vize başvurusunun reddedildiğini ekledi. Almanya, Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerin, Türk vatandaşlarından toplamda 468 milyon TL vize başvuru bedeli topladığını vurguladı.

"Milli onur ve haysiyetimiz ayaklar altına alındı"

Yücel, sanatçılar, sporcular, akademisyenler ve iş insanlarının bile vize alamadığını belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinin, vatandaşlarını Türkiye'ye kimlikle hatta süresi geçmiş kimliklerle gönderebildiğini söyledi. "Pasaport, vize ve para birimi, tıpkı bayrak gibi bir ülkenin egemenlik sembolleridir. Paramızı pul edenler, pasaportumuza not defteri muamelesi yaptıranlar milli onur ve haysiyetimizi ayaklar altına aldı" dedi. AKP hükümetinin Türk Pasaportunun değerini düşürdüğünü ve ülkenin imajını zedelediğini ifade etti.