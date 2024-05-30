CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Yücel, yerel seçimlerde Türkiye genelinde elde edilen başarıyı vurgulayarak, "Öncelikle hayırlı olsun. Bu önemli dönemde aldığınız görevler çok değerli. Genel Başkanımız Özgür Özel’in motivasyonu bizi olumlu etkiliyor. Yerel seçimde tarihi bir başarı yakaladık; umudu ve heyecanı seçime kadar canlı tutmamız lazım. Bu başarı hepimizin" dedi.

Başkan Mutlu'dan teşekkür ve kararlılık mesajı

Başkan Mutlu, ziyaret için Yücel'e teşekkür ederek, "İzmir ve Konak'ta elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok mutluyuz. İttifaksız girdiğimiz bir seçimde meclisteki sandalye sayımızı koruduk. İlçe örgütümüzle birlikte Türkiye'de tarih yazarken özne olmaktan gurur duyuyoruz. Başarılı olmak zorundayız çünkü partimiz iktidar olma yolunda ilerliyor. Sosyal belediyecilik konusunda Türkiye’ye örnek olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

CHP Konak İlçe Başkanı İlgazi'den ortak çalışma vurgusu

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de seçim sonuçlarının ortak çalışmanın bir sonucu olduğunu belirterek, "Alınan sonuç hepimizin başarısı. Bir sonraki seçimde Türkiye’nin tamamı kıpkırmızı olacak" açıklamasını yaptı.CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısının altını çizen ziyaret, partinin gelecekteki hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi. CHP'li yetkililer, yerel yönetimlerdeki başarılarını sürdürerek, Türkiye genelinde daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Bu ziyaret, partinin motivasyonunu artırarak, gelecekteki seçimler için umut dolu mesajlar verdi.