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Ziyaret sırasında Milletvekili Dinçer, Başkan Karaca’nın gerçekleştirdiği hizmetleri takdir ederek, yürütülecek projelerde başarılar diledi. Fethiye’nin geleceği için iş birliğinin önemine değinen Dinçer’in ziyareti, yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı.

Başkan Karaca, "Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilimiz ve Parti Meclisi üyemiz Sayın Semra Dinçer’i Belediyemizde misafir ettik. Sayın vekilimize cennet Fethiye’mize hoş geldiniz diyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN eğitimi

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Semra Dinçer, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ’yı ziyaret etti. Başkan Karaca, Dinçer’i belediye girişinde çiçeklerle karşıladı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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