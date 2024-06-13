CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, şehir içi ulaşımında büyük önem taşıyan İZBAN hattı üzerine yaptığı açıklamada, iktidarın İzmir’e gerekli yatırımları yapmadığını vurguladı. Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 yılından bu yana İZBAN’ın sağlıklı ve uygun fiyatlı hizmet vermesi için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Arslan, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz, 2010 yılından beri İZBAN’ın sağlıklı ve vatandaşa uygun fiyatlı ulaşım sağlaması için üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yapmıştır. Ancak, iktidar yıllardır kamu yatırımlarında İzmir’in hakkını vermemiştir. TCDD de geçen yıl hat kullanım bedeline yüzde 300’e yakın zam yaparak İzmir halkına bakışını ortaya koydu. AK Partili siyasiler bu gerçeği görmek yerine hala çamur at izi kalsın yaklaşımıyla gerçekleri gizlemeye çalışıyor,” dedi.

Açıklamasına devam eden Arslan, 1999 ve 2000 yıllarında yapılan protokoller gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı üzerinde bir sorumluluğu bulunmadığını belirtti. “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir kilometrelik demir yolu yok” iddiasının tamamen yersiz olduğunu söyleyen Arslan, belediyenin protokol gereği tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladı. Hat yenileme çalışmaları ve hattın modernizasyonunun ise TCDD’nin asli görevi olduğunu ifade etti.

Arslan, “TCDD’nin ana statüsünde yer alan şebekenin yenilenmesi ve rehabilitasyonu TCDD’nin yerine getirmek zorunda olduğu bir sorumluluktur. Bu hat üzerinde sadece İZBAN araçları değil, TCDD Taşımacılık AŞ’nin yük ve yolcu trenleri de hizmet vermektedir. Bu nedenle yapılan söz konusu yatırım sadece İZBAN için değil işletilen tüm trenler içindir,” dedi.

Hatların periyodik bakımları ve yenileme süreçlerinin altyapı işletmecisi olarak TCDD’nin sorumluluğunda olduğunu belirten Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin durak, istasyon, tünel ve alt-üst geçit yapımlarının yanı sıra, hat üzerinde hizmet verecek trenlerin bakımlarının yapılacağı atölye ve depo alanlarının inşasını da üstlendiğini söyledi. Ayrıca haberleşme ve fiberoptik altyapılarının döşenmesi işlerinin de belediye tarafından yapıldığını ekledi.

Arslan, İZBAN AŞ.’nin TCDD’ye ödemesi gereken borçların hat bakım/kullanım ücreti ve enerji giderleri olduğunu, bu kullanım ücretindeki yüzde 300’e yakın artışın TCDD tarafından belirlendiğini ifade etti. İZBAN’ın bir banliyö işletmesi olduğunu ve bu hatların ulusal demir yolu ağının bir parçası olduğunu hatırlatan Arslan, “Bugüne kadar TCDD bir kamu kurumu olarak banliyö hatlarını kurmuş ve işletmiştir. İstanbul’da MARMARAY, Ankara’da BAŞKENTRAY bunun en güzel örnekleridir. Dolayısıyla İzmir’deki banliyö işletmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte TCDD’nin ortak sorumluluk alması son derece doğaldır,” dedi.