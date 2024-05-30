CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son zamanlarda artan avukatlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, TBMM'yi harekete geçmeye çağırdı. Kılıç, avukatlara yapılan saldırıların adalete yapılan saldırı olduğunu belirtti ve araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Kılıç, İzmir Barosu'nun bildirimlerine dayanarak, Mayıs ayı boyunca avukatlara yönelik altı ayrı sözlü ve fiziksel saldırı yaşandığını açıkladı. Kılıç, bu olayların sadece basına yansıyan kısmı olduğunu, bilinmeyen daha birçok vaka olabileceğini vurguladı.

İzmir’de Yaşananlar:

16-17 Mayıs: Van’daki eylemlerden gözaltına alınan kişilerin müdafiliğini yapan avukatlar polis saldırısına uğradı.

17 Mayıs: Avukat Mansur Burak Baykurt, İzmir Adliyesi’nde polislerin saldırısına maruz kaldı.

21 Mayıs: Avukat Nilay Ertem Durlu'nun İzmir Adliyesi’ne girişi engellenmeye çalışıldı.

Diğer Şehirlerde:

20 Mayıs: Balıkesir’de Avukat Fatih Filiz, Polis Merkezi’nde şiddet gördü ve darp edildi.

15 Mayıs: Kaş Adliyesi’nde Avukat Hakan Tüzen, Başsavcı tarafından sözlü şiddete uğradı.

16 Mayıs: Osmaniye Barosu’na kayıtlı Avukat Mehmet Ünlü’ye saldırı.

10 Mayıs: Bolu Barosu’ndan Avukat Okan Fırat Turan’a saldırı.

Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmalı

Kılıç, avukatların can güvenliğinin olmadığı bir ortamda kimsenin yaşam hakkının güvende olmadığını belirterek, avukatlara yönelik saldırıların son bulması için Meclis'in acilen bir araştırma komisyonu kurmasını istedi. Kılıç, "Kamu görevi gören avukatların şiddetten korunmasını ve faillerin etkin şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.