Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, zaferin ulusumuzun gönlündeki yerini anlamayanlara inat, büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Zaferin önemi ve anlamı

Erden Köybaşı, yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, sadece askeri bir zafer olarak değil, ulusal bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Köybaşı, "Yokluk ve olanaksızlıklar içinde kazanılan bu büyük zaferin 102. yıldönümünü, onun ulusumuzun gönlündeki yerini anlamayanlara, tarihteki başka zaferlerle eşdeğer göstermeye çalışanlara inat, coşku içinde kutlayacağız" dedi.

Atatürk'ün izinde bir kutlama

Köybaşı, mesajında Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyetin kuruluşuna vurgu yaparak, "30 Ağustos sadece askeri bir bayram değildir, 23 Ağustos’ta başlayan, 9 Eylül’de emperyalist emellerin denize dökülmesiyle sonuçlanan büyük yürüyüşün zafer tacıdır" ifadesini kullandı. Bu zaferin, tam bağımsızlık isteyenlerin, cephede mücadele eden kadınların ve gençlerin bayramı olduğunu belirtti.

Falih Rıfkı Atay’ın sözleriyle 30 Ağustos’un anlamı

Köybaşı, Falih Rıfkı Atay’ın 30 Ağustos Zaferi hakkındaki değerlendirmelerine de mesajında yer verdi. Atay'ın, “Nemiz varsa, bağımsız bir devlet olmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi yaşıyorsak, yurdumuzu Batı’nın, vicdanımızı ve kafamızı Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferine borçluyuz” sözlerinin, bugünün koşullarında hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Bağımsızlığın bedeli ve minnet

Erden Köybaşı, 102 yıl önce kazanılan zaferin, modern silahlarla donatılmış ve sayıca üstün düşman güçlerine karşı elde edilen bir başarı olduğunu vurguladı. Köybaşı, "19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan aydınlanma ve kurtuluş yürüyüşü, büyük bir destan yazılarak 30 Ağustos’ta tüm ezilen milletlere örnek olacak bir başarıyla sonuçlanmıştır" dedi. Bugün bağımsız ve özgür bir ülkede yaşamanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve silah arkadaşları ile binlerce şehidimizin fedakarlıklarına borçlu olduğumuzu belirtti ve onlara sonsuz şükranlarını sundu.