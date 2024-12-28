Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaşanan gerginlik, İlçe Başkanı Erkan Akar’ın sert açıklamalarıyla gündeme oturdu. Hakkında ihraç kararı bulunan bir kişinin söz almak istemesiyle başlayan tartışmaları eleştiren Akar, "Hiç kimse partimizin disiplinini ve düzenini bozmaya kalkamaz, buna müsaade etmeyiz" dedi.

İhraç sürecindekilere net mesaj

Erkan Akar, toplantıdaki olayları değerlendirerek ihraç sürecindeki isimlere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Akar, "Cumhuriyet Halk Partisi bir disiplin ve tüzük partisidir. Hakkında ihraç süreci başlatılan birinin partide tartışma yaratması kabul edilemez" ifadeleriyle toplantının amacının saptırıldığını belirtti.

"Parti disiplini olmadan başarı olmaz"

Toplantının amacının partinin geleceği ve Çiğli'deki çalışmalar üzerine olduğunu vurgulayan Akar, kişisel ajandalarla partinin dinamik yapısını gölgelemeye çalışanlara müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. "Parti disiplini olmadan başarı olmaz" diyerek, bu disiplini korumanın birinci önceliği olduğunu söyledi.

Provokasyonlara karşı uyarı

Akar, parti içindeki huzuru bozmaya yönelik girişimleri "provokatif" olarak nitelendirerek, "Bu provokasyonlar sonuçsuz kalacak. CHP’deki örgütlülük ruhu bu tarz girişimler karşısında daha da güçlenecek" dedi. Erkan Akar, açıklamalarını "CHP, kişisel menfaatlerin karıştırılabileceği bir arena değildir. Biz yolumuza disiplinle ve kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek tamamladı.