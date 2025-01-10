Chp'li Erol Bingöl Depremi Tunceli’de 10 Büyüklüğünde Hissedilebilir!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün, Bingöl'de olası 7.4 büyüklüğündeki bir depremin Tunceli'nin bazı mahallelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirttiğini duyurdu. Erol, bu durumu tüyler ürpertici olarak nitelendirerek, depreme hazırlık için önemli adımlar atılacağını açıkladı.

"10 büyüklüğünde hissedilecek"

Erol, Prof. Dr. Görür’ün yaptığı sunumu aktararak, Tunceli’nin depreme karşı özellikle hassas olduğunu vurguladı. "Dört fay hattının arasında bulunuyoruz. Eğer Bingöl depremi 7.4 büyüklüğünde olursa, Tunceli merkezinin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Böyle bir depremde taş üstünde taş kalmama riski var" dedi.

Erol, "Tunceli'yi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız" diyerek, yerel yönetim ve bakanlıklarla işbirliği içinde çalışacaklarını, gerekirse Cumhurbaşkanı ile görüşerek durumu çözmeye çalışacaklarını ifade etti. Tunceli'nin zemininin kötü olduğu ve sulu bölgelerde büyük risk bulunduğu konusunda uyarılarda bulunan Erol, deprem faciasını önlemek için her türlü adımın atılacağını belirtti.

Deprem hazırlık çalışmaları aktarıldı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun deprem hazırlık çalışmalarını hatırlatan Gürsel Erol, CHP grubu olarak Tunceli'nin depreme dirençli bir şehir haline getirilmesi için ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Erol, sonrasında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yapılan toplantıların ardından, bu süreçte daha fazla adım atılacağına dair açıklamalar yaptı.