CHP’nin eski Milletvekili Fikri Sağlar, iktidarın erken seçim hazırlığında olduğunu öne sürerek, “Baskın seçim yapacaklarını düşünüyorum. Ocak ayında karar alınır, Mart ayında sandık kurulabilir” dedi.

Fikri Sağlar’dan dikkat çeken ‘baskın seçim’ iddiası

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, CHP’nin eski Milletvekili Fikri Sağlar dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Sağlar, iktidarın “baskın seçim” hazırlığında olduğunu belirtti.

TELE1’e konuşan Sağlar, Meclis’teki gergin havanın erken seçim kararıyla birlikte dağılabileceğini ifade etti.

“Ocak ayında karar alınır, Mart’ta seçim yapılır”

Sağlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sinirler gergin. Meclis’te herkes hesap soruyor. Gerçek gündemin dışında başka gündemlerle de uğraşıyoruz. Ama ne zaman bu biter? Seçim kararı alınınca. Baskın seçim yapacaklarını düşünüyorum. O da herhalde ocak ayında kararı alınacaktır. O zaman rahatlar insanlar. Seçim sürecinde ne yapacakları belli olur.”

CHP’nin bu ihtimali gördüğünü belirten Sağlar, “CHP haftada iki gün yaptıkları eylem toplantılarını yurt dışında da yapıyor. Diğer partiler de kızgınlıklarını bir kenara bırakıp ne yapacaklarını açıklayacaktır.” dedi.

“Ocak ayında karar verilecektir, Mart ayında seçim yapılacaktır” ifadelerini kullandı. CHP kurultay davasında mahkemeden dikkat çeken talep İçeriği Görüntüle

Erken seçim tartışmaları yeniden gündemde

Son haftalarda siyaset kulislerinde erken seçim söylentileri yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Ekonomideki dalgalanma, yerel seçim sonrası dengeler ve Meclis’teki tansiyonun artması, erken seçim iddialarını güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Hükümet kanadından ise erken seçim iddialarına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.