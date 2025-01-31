CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın-Denizli Otoyolu’nda incelemelerde bulunarak, “Bitmemiş yolun iki defa açılışını yaptılar. Bakım, onarım ve imalat çalışmaları sürekli devam ediyor. Yolun kalitesi kötü, Trafik güvenliği tehlikede. Geçiş garantisi vermişler ve geçmeyen her araç için 5 Euro cebimizden çıkıyor” dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu, 17 Ekim 2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açılmış ardından 10 Ocak 2025 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ikinci kez açılışı yapılmıştı.

"Geçiş garantisi ile tartışma yaratmıştı"

Kamu Özel İşbirlliği modeli ile yapılan Aydın-Denizli Otoyolu’nun 400 TL olan yüksek geçiş ücreti ve günlük 67 bin garanti edilen araç için verilen araç başına 5 Euro geçiş garantisi ile kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Daha birkaç ay önce hizmete açılan otoyolun birçok bölgesinde meydana gelen şev kaymaları ve devam eden imalat çalışmaları nedeniyle şeritlerin trafiğe kapatılması da yeni bir tartışma konusu oldu.

"Açıldığından beri imalat devam ediyor"

Aydın-Denizli Otoyolu’nda incelemelerde bulunan Karakoz, birçok bölgede meydana gelen heyelanlara ve devam eden imalat çalışmalarına dikkat çekerek; “Bu yol açıldığından beri sürekli olarak imalat devam ediyor. Yolun kenarında sürekli toprak kaymaları olmuş, daha önce yapılan imalatlar da bozulmuş. Onları tamir ediyorlar, yeni imalatlar yapıyorlar” dedi.

"Bitmemiş yoldan geçmeyen araç 5 Euro ödüyor"

Karakoz otoyol için geçiş garantisi verildiğini hatırlatarak, “Yol bitmemiş, yolu açmışlar, yolda imalat devam ediyor ve geçmeyen her araç için yandaş şirket Fernas’a günde araç başı 5 Euro para ödeniyor ve bizim cebimizden sürekli olarak para çıkıyor” dedi.

“Bu yol güvenli değil”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz açıklamalarının devamında şunları söyledi: “Yolun kalitesi kötü. Siz de seyahat ettiğinizde göreceksiniz ki sürekli sarsılarak seyahat ediyorsunuz. Sürekli olarak yolun kenarındaki tepelerden yolun içine akan taş var, toprak var, çamur var ve akmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Hem imalat devam ettiği için hem de bir heyelan ya da göçük olduğunda hemen yolu kapatmak için yol kenarlarına dubaları koymuşlar, hazırlıklarını yapmışlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu yol bitmemiş.”

“Bu yol trafik güvenliği için, insan canı için, insan malı için ciddi tehlike teşkil ediyor. Hep söylüyoruz; AKP‘ye iktidarı bu işi başaramıyor. AKP iktidarı maalesef insanımızın can güvenliğini önemsemiyor. Buradan karayollarını özellikle uyarıyoruz. Bu yol tehlikeli bir yol, bu yolda gerekli önlemler alınsın. Bu yol bir an önce bitirilsin, bitirildikten sonra gerçekten açılışı yapılsın.”