Kemal ALTAN

Hafta sonu Aydın’ın eski beldelerinden olan Acarlar’ı ziyaret eden milletvekili Evrim Karakoz, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

TBMM’de söz alan Aydın Milletvekili Evrim Karkaoz, Acarlar halkının elektrik ve internet sorunlarını Genel Kurul gündemine taşıyarak konuşmasında şunları söyledi:

Acarlar'ın elektrik kesintisi sorunu hala çözülmedi

“Daha önce Acarlar'ın elektrik kesintisi sorununu gündeme taşıyarak yetkililere seslenmiştik. Yaz sıcağında elektrik kesintilerinin hâlâ devam ettiğini gördük. Özellikle Acarlarlı hemşehrilerimiz internete erişmekte çok zorlanıyorlar. Bu sorunlarla ilgili yetkili makamlara defalarca başvurulmasına rağmen sorunları çözülebilmiş değil.”

Pazarcılıkla uğraşan Acarlarlı hemşehrilerimiz zor durumdalar

“Bir diğer konu ise Acarlarlı hemşehrilerimiz çoğunlukla pazarcılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Artan maliyetler ve pahalılık nedeniyle hem pazarcılar hem de pazara alışverişe gelen vatandaşlarımız çok zor durumdalar.”

Acarlar'ın sorunlarını bir an önce çözün

“Buradan iktidara sesleniyoruz: Vatandaşı enflasyona daha fazla ezdirmeyin, hem emeklilere hem de asgari ücretlilere hak ettikleri zamları verin, çiftçilerimizi daha çok destekleyin ve Acarlar'ın elektrik ve internet sorununu bir an önce çözün.”