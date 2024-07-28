Kemal ALTAN

CHP’li Karakoz, yaş incirde fiyatlarının bu yıl da üreticiyi memnun etmediğini belirtti. Karakoz, “Geçen sene incir fiyatları 18 liraya kadar düştüğünde bile 1 kilo incirle 1 litre mazot alınıyordu. Bu sene 1 kilo incire 25 lira fiyat verilirken bir yıl içerisinde mazotun litresi 46 liraya çıktı. İncir üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamaz, zamlara yetişemez oldu” dedi.

Karakoz konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Üreticiden 25-30 liraya alınan yaş incir pazarda ve markette 100 ila 150 lira arasında satılıyor. Bu bozuk düzende incir üreticisi emeğinin karşılığını alamazken vatandaş da inciri pahalıya satın alıyor. Buradan iktidara çağrımızdır: Özellikle Kuyucak ve Buharkent'teki Gencelli, Kurtuluş Feslek, Gelenbe mahallelerimizdeki incir üreticilerimizin sesini duyun, incire hak ettiği değeri verin, incir üreticilerini destekleyin ve enflasyona ezdirmeyin.”