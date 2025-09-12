Edinilen bilgilere göre, olası bir polis müdahalesine karşı önlem amacıyla 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi temin edildi. Ayrıca partililerin nöbet sırasında kullanması için makarna, bisküvi gibi gıda ürünleri ile gazın etkisini azaltmak için limon stoklandı.

81 İl Başkanı Ankara’da Olacak

CHP yönetimi, söz konusu davadan çıkabilecek karara karşı hem siyasi hem de hukuki mücadeleyi sürdürürken, olası bir polis ablukasına karşı Genel Merkez’in boş bırakılmamasına karar verdi. Bu kapsamda hafta sonu itibarıyla 81 il başkanının Ankara’ya gelerek nöbete destek vereceği ifade edildi. 14 Eylül’de düzenlenecek mitinge de yoğun katılım hedefleniyor.

Davanın Ertelenmesi Beklentisi

Parti kulislerinde davanın seyrine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Daha önce 30 Eylül’de görülmesi planlanan duruşmanın, “ekonomi yönetiminin sakıncalı bulması” gerekçesiyle ertelendiği hatırlatıldı. Şimdi ise davanın yeniden ertelenmesi ihtimalinin öne çıktığı belirtiliyor. Böyle bir durumda CHP’nin olağan kurultay takvimi işleyeceği için dava konusu delegelerin görev süresi sona erecek ve dava fiilen düşmüş olacak. Kasım ayında yapılması planlanan olağan kurultayla birlikte de tartışmalara son noktanın konması bekleniyor.

Kaynak: Sözcü Gazetesi