CHP Kiraz Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Murat Öztürk ve ekibi, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kiraz gençliğinin mevcut sorunları, gelecekte yapılacak projeler ve etkinlikler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Nasuh Coşkun, gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni seçilen Gençlik Kolları Başkanı Murat Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Coşkun, gençlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bir araya gelmeyi arzu ettiğini belirtti.

Murat Öztürk ve Gençlik Kolları Yönetimi, Başkan Coşkun’a sıcak karşılaması ve destekleri için teşekkür etti.